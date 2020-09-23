Свыше 550 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона

В 556 жилых домах в Барнауле запущено тепло в первый день отопительного сезона, который стартовал 22 сентября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Помимо этого, отопление также поступило в 126 детсадов, 45 школ, 9 учреждений дошкольного образования и 34 медицинские организации.

В мэрии напомнили, что если на улице станет тепло, то по заявлению собственников подачу ресурса приостановят. Если же отопление в ближайшее время в доме не появится, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

Ранее сообщалось, что запас топлива на складах превышает установленный Минэнерго норматив по углю в 2,5 раза и почти в шесть раз – по мазуту. При этом общий запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель.