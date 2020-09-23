В бюджет Алтайского края на 2021 год может быть заложена индексация социальных выплат для различных категорий граждан. Такое предложение прозвучало на заседании президиума регионального политсовета "Единой России", где обсуждали формирование регионального бюджета.

Секретарь реготделения партии Александр Романенко отметил, что в этом году главный финансовый документ Алтайского края должен будет приниматься в особых условиях. "Понимая сложности бюджета текущего года, а также сложности формирования бюджета будущего года, наша главная задача остается прежней – полное сохранение социальных обязательств. Важно, чтобы меры поддержки получили именно те, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому мы предлагаем фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании инициировать внесение в бюджет 2021 года предложений, напрямую влияющих на жизнь наших граждан", – цитирует секретаря партийный сайт.

По мнению Романенко, с 1 января 2021 года в крае необходимо провести индексацию ежемесячного пособия на ребенка и регионального маткапитала на уровень инфляции. "Данной мерой поддержки в 2021 году в крае будет пользоваться порядка 200 тысяч человек. И это необходимо сделать, несмотря на то, что дополнительные расходы на данное мероприятие составят до 100 млн рублей", – подчеркнул он.

Также секретарь предложил с 1 июля 2021 года провести индексацию на уровень инфляции ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. По его словам, на сегодняшний день в регионе проживают 259 тысяч ветеранов труда, 11,6 тысячи жертв политических репрессий и 600 тружеников тыла, и дополнительные расходы краевого бюджета на индексацию также должны составить до 100 млн рублей.

Ряд озвученных инициатив касаются программ по благоустройству. Так, по мнению руководителя реготделения партии, программа поддержки местных инициатив, успешно реализуемая в Алтайском крае на протяжении пяти лет, также нуждается в дополнительных вложениях.

В текущем году общее финансирование программы увеличили до 250 млн рублей. Из 870 объектов, реализованных за весь период ее действия, на текущий год приходится более 370, и запрос со стороны населения только растет.

"Поэтому мы намерены добиваться дальнейшего увеличения финансирования в 2021 году. Это позволит увеличить количество обустроенных и отремонтированных объектов, выбранных жителями", – отметил Александр Романенко.

Кроме того, секретарь реготделения ЕР заявил о решении партии добиваться дополнительного финансирования проекта "Комфортная городская среда". Запрос на дальнейшее благоустройство дворов не уменьшается, однако в 2021 году предполагается сокращение объема федеральных средств по проекту. Причем приоритет будет отдаваться общественным территориям, а не дворам.

"Поэтому мы предложим в рамках регионального бюджета найти возможность сохранить количество дворовых территорий, благоустроенных по проекту "Комфортная городская среда" в 2021 году, на уровне текущего года", – констатировал Романенко.

По итогам президиума все предложения направлены депутатам фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании.