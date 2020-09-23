Алтайский политик претендует на должность вице-губернатора Камчатки

Алтайский политик Павел Ясевич может стать заместителем губернатора Камчатки. Помимо него, на должность претендуют Александр Кузнецов и Сергей Нехаев. В ближайшее время губернатор Камчатского края Владимир Солодов направит имена кандидатов на рассмотрение в местное Заксобрание.

Павлу Ясевичу 41 год. Ранее он был заместителем руководителя алтайского исполкома "Единой России", а также замначальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Алтайского края. После этого Ясевич перебрался на Дальний Восток, где руководил Приморским центром социологии.

В случае своего назначения Ясевич будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления Камчатского края, сообщает "Камчатка-Информ".