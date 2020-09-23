Только каждый двадцатый россиянин собирается в путешествие на Новый год

54% россиян намерены встретить Новый год в домашней обстановке. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса путешествий "Туту.ру", в котором поучаствовало 2200 респондентов.

Согласно результатам исследования, более четверти опрошенных (26%) еще не определились, где будут отдыхать на праздники. 15% отметили, что уже планируют поездку и присматриваются к ценам. И только 5% россиян твердо решили отправиться в новогоднее путешествие, если позволит обстановка.

Те, кто хочет уехать на Новый год, рассматривают рейсы из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды. Также участники опроса интересуются поездкой в Красноярск или Владивосток.