Только каждый двадцатый россиянин собирается в путешествие на Новый год

54% россиян намерены встретить Новый год в домашней обстановке. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса путешествий "Туту.ру", в котором поучаствовало 2200 респондентов.
Согласно результатам исследования, более четверти опрошенных (26%) еще не определились, где будут отдыхать на праздники. 15% отметили, что уже планируют поездку и присматриваются к ценам. И только 5% россиян твердо решили отправиться в новогоднее путешествие, если позволит обстановка.
Те, кто хочет уехать на Новый год, рассматривают рейсы из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды. Также участники опроса интересуются поездкой в Красноярск или Владивосток.
Комментарии
Я тоже к тёще поеду, за реку....путешествие закачаешься, прям кругосветка...
куда вы обычно с семьей путешествуете?
обычно? нафиг
Ну смотря что считать путешествием. Мы едем на базу в 300 км от города
ну не дома ж.