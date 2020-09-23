Аттракционы с опасными для жизни дефектами нашли в Яровом

Многочисленные нарушения нашли проверяющие на территории парка аттракционов в Яровом, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Из выявленных опасных для жизни и здоровья дефектов следует отметить отсутствие ограждений, повреждения механизмов креплений и ремней безопасности, деформации настила, острые выступы", – уточнили в ведомстве.

Были и другие нарекания. В их числе – невыполнение сотрудниками парка обязанности по ведению журналов о ежедневной готовности аттракционов и их персонала к работе, а также об учете техобслуживания и ремонта.

Кроме того, перед входом отсутствовала обязательная информация об аттракционах. В частности, не было табличек с названием технических устройств, их инвентарным номером, характеристикой, телефонами экстренных служб, правилами посадки и высадки.

Требования по устранению недостатков выполнили, а виновных лиц привлекли к ответственности, уточнили в региональной прокуратуре.