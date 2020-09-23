В Барнауле выставили на торги участок под скандально известным офисным центром "Ника"

В Барнауле выставили на торги участок по улице Пушкина, 56, где завершается демонтаж скандально известного бизнес-центра "Ника", сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Площадь участка составляет 1037 квадратных метров, а стартовая цена – 4 073 050 рублей. На земле можно построить офисные центры, а также объекты торговли и общепита. Заявки на аукцион принимают до 15 октября.

Бизнес-центр "Ника" начали строить в 2007 году по инициативе барнаульского предпринимателя Евгения Озерова. Параллельно с возведением здания бизнесмен пытался получить разрешение у властей, но узаконить центр у него не получилось.

Несмотря на это, на протяжении нескольких лет центр активно эксплуатировали. Однако в 2019 году суд настоял на его закрытии, а в начале этого года начался демонтаж. Попытки бизнесмена отстоять постройку не увенчались успехом даже в Верховном суде.