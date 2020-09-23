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Новости

Стало известно, кому первому поставят прививку от коронавируса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Произойдет это уже 24 сентября
Фото: lekoboz.ru

Фото: lekoboz.ru

Первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова, сообщает "Политсибру".

24 сентября ей введут "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

После прививку поставят еще 41 медицинскому работнику. Тестовую вакцинацию медики пройдут на добровольной основе.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что первая партия вакцины из 42 доз предназначена для того, чтобы отработать механизм поступления медикаментов и организацию вакцинации. По его словам, в течение ближайших трех недель в Алтайский край поступят еще 2 тысячи доз вакцины.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.09.2020 16:55
- гость -

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