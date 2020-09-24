Обновленные дорожки и выкорчеванные пни. Как меняется парк "Изумрудный" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чуть больше месяца остается до окончания работ по первому этапу благоустройства парка "Изумрудный" в Барнауле. Напомним, это одна из двух общественных территорий, которые обустраиваются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году здесь появятся велосипедная и пешеходная дорожки и новое освещение. Также из краевого бюджета выделены средства на высадку 400 деревьев.

Сейчас рабочие выкорчевывают старые пни, и готовятся высаживать новые растения. Для этого в "Изумрудный" доставили специальное оборудование. Оно позволит пересадить уже крупномеры (взрослые деревья).

Параллельно идут работы по укладке асфальта на парковых дорожках, а в это время нетерпеливые барнаульцы на сделанных участках уже устраивают пробежки. В этом году работы должны завершиться к 1 ноября, но это будет только началом большой реконструкции парка. До 2024 года в "Изумрудном" появится летний амфитеатр, обширную часть отведут для занятий спортом, а рядом с велосипедной дорожкой появятся тренажеры и трибуны для зрителей.

Как выглядит парк, дождавшийся благоустройства, смотрите в нашем фоторепортаже.