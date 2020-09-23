Рядовой Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в массовом расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, признал вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", – отмечается в сообщении.

Также Шамсутдинову провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара. По ее результатам комиссия установила, что рядовой не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другими болезненными состояниями психики.

Инцидент с участием Шамсутдинова произошел 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. Тогда от рук солдата погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Среди погибших – трое срочников из Алтайского края.