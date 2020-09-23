Рядовой Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в массовом расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, признал вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", – отмечается в сообщении.
Также Шамсутдинову провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара. По ее результатам комиссия установила, что рядовой не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другими болезненными состояниями психики.
Инцидент с участием Шамсутдинова произошел 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. Тогда от рук солдата погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Среди погибших – трое срочников из Алтайского края.
Комментарии
Ооо-у-у-у-о-о-о-о, мояяя дедовщина!
на кол мерзавца
17:41
- гость -
Разве лишать сна, унижать, истязать, угрожать изнасилованием - это не фашизм?
17:54---Это самый настоящий оголтелый фашизм.А убить восемь сдавших оружие сослуживцев и ранить двоих-благое дело.
17:58
- гость -
А убить восемь сдавших оружие сослуживцев
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Настаиваете на дуэли? Мои деды фашистов не жалели.
Дело прошлое у моих знакомых сын пришел из армии и через две недели повесился ... что в записки написал молчат, но со временем кое что проясняется. Расстрелять не смог и жить не смог с тем, что с ним сделали.
18:08
гость
Он имел секс в части? Ну, по мнению хейтерков Рамиля - это не стрёмно. Считают это делом житейским.
Армия-ужас, для всех родителей, и их сыновей(
Мутный парнишка явно с завышенным самомнением, а отсюда и все его проблемы. Таким в армии тяжко приходится.
Парня довели до этого. У него не было выхода. Не всегда и не у всех есть боевое оружие.Если б было у всех солдат, такое бы было чаще.А так обходится дубинами, табуретками и дугами от кроватей.
17:58
- гость -
А убить восемь сдавших оружие сослуживцев
И часто вас сослуживцы насиловали или не часто?
18:47
- гость -
Мутный парнишка явно с завышенным самомнением, а отсюда и все его проблемы.
То ли дело вы - покорно принимали сантиметры. Героооой. Спасибо за службу, боец.
То ли дело вы - покорно принимали сантиметры. Героооой. Спасибо за службу, боец.
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Не надо грязи! Как себя заявишь - так и служба будет идти.
19:03
- гость -
Не надо грязи! Как себя заявишь - так и служба будет идти.
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Многих изнасиловал? Ну, тех которые с завышенным самомнением?
За время моей службы в ЗабВО 71-73 подобные инциденты происходили довольно часто, причем, в основном с москвичами.