Два человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Смертельная авария произошла 23 сентября в 12:30 в Усть-Пристанском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации правоохранителей, на 70 км автодороги Алейск – Петропавловское – Смоленское 40-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением автомобиля, допустив его опрокидывание в кювет.

В результате аварии 29-летний пассажир погиб на месте. Водитель скончался во время транспортировки в медучреждение. 36-летнего мужчину, который также находился в иномарке, госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.