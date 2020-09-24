В большинстве школ и детсадов Барнаула включили отопление

В большей части образовательных учреждений Барнаула уже запустили отопление, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 24 сентября. Отопительный сезон в краевой столице стартовал 22 сентября.

"По данным комитета по энергоресурсам и газификации города на утро 24 сентября, к отоплению подключены 181 детский сад (97% от общего числа), 82 школы (88%) и 28 учреждений дополнительного образования (71%), 56 медицинских учреждений (40%)", – рассказали в горадминистрации.

Кроме того, ресурс подали в 1195 многоквартирных домов, что составляет 39,6% от всего жилого фонда, снабженного центральным отоплением.

В мэрии напомнили, что если отопление в ближайшее время в доме не появится, то обращаться следует в управляющую компанию, ТСЖ или в дежурные службы города. Если же на улице станет тепло, то подачу ресурса могут приостановить по заявлению собственников.