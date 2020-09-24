В Госдуме предложили выделять беременным отдельное парковочное место

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на парковках места для беременных женщин и многодетных семей, где есть как минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее обращение парламентария, направленное на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Автор инициативы обратил внимание на то, что многодетные семьи с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить много времени на поиск места для парковки. Это, подчеркивает депутат, может негативно сказаться на развитии ребенка, поскольку ряд экспертов утверждают о вреде продолжительного пребывания малыша в автокресле.

"Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм", – говорится в документе.

Ранее в Госдуме предложили понизить возрастной порог управления автомобилем с 18 до 16 лет. По мнению автора инициативы, это позволит "вовлекать молодежь в экономические процессы".