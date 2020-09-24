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Новости

В Госдуме предложили выделять беременным отдельное парковочное место

, ИА "Амител"
По мнению автора инициативы, это положительно скажется на здоровье детей и их матерей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на парковках места для беременных женщин и многодетных семей, где есть как минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее обращение парламентария, направленное на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Автор инициативы обратил внимание на то, что многодетные семьи с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить много времени на поиск места для парковки. Это, подчеркивает депутат, может негативно сказаться на развитии ребенка, поскольку ряд экспертов утверждают о вреде продолжительного пребывания малыша в автокресле.

"Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм", – говорится в документе.

Ранее в Госдуме предложили понизить возрастной порог управления автомобилем с 18 до 16 лет. По мнению автора инициативы, это позволит "вовлекать молодежь в экономические процессы".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2020 13:55
АБОРИГЕН

А может Госдуме задаться вопросом, а почему в российских городах такая высокая зависимость от личного автомобиля?
И традиционно запрос на высокого начальника из ГИБДД. Да не должен этот главмент вообще участвовать в решении подобных вопросов, потому как туп и невежественен.

24.09.2020 14:02
- гость -

беременные женщины могут тратить много времени на поиск места для парковки

да ну на? беременность не болезнь, а поддерживать тупость это глупо

24.09.2020 14:10
- гость -

Любой город, который не ориентирован на пешеходов, не может быть удобным для жизни.
Парковка должна в центре города должна быть платной, для всех, в том числе и для беременных, платите адекватную зар.плату тогда пособия по беременности хватит не только на парковку

24.09.2020 14:21
- гость -

Еще нужны отдельные парковки для представителей ЛГБТ (50% парковки, они же ущемлены), любителей рыбалки, пенсионеров, живущих в четных квартирах и нечетных, жителей города и пригорода, мужчин и женщин.

и сразу все проблемы будут решены!

Будут парковки на 80% пустые, но встать будет негде, ибо твои три места из 100 уже заняты.

24.09.2020 14:24
- гость -

А у кого понос, то как?

24.09.2020 14:25
Как то так

Хотелось бы уточнить, с какого срока беременности появятся льготы. Будут выдавать соответствующий документ? Где его можно будет получить? Какие знаки соответствующие нужно будет размещать на автомобиле.??))

24.09.2020 14:27
- гость -

Маразм.

24.09.2020 14:28
- гость -

Начнут детей таскать с собой, чтобы было легче парковаться.
Но легче не будет, раньше вставай на любое место кроме для инвалидов, а сейчас катайся по парковке, ищи свое беременное место.
Бред

24.09.2020 14:29
- гость -


24.09.2020 14:24
- гость -
А у кого понос, то как?

Тем место на парковке с самого края, около кустиков

24.09.2020 14:32
- гость -

то как?

мокро и воняет)

24.09.2020 14:32
- гость -

Гомно выбросы Сухарева в Гос.думе

В октябре 2017, после массовых митингов молодежи против нечестных выборов, прошедших по всей стране, предложил сажать детей в тюрьму с 12 лет.

Сухарев выступает за утверждение в России системы с тремя-четырьмя ведущими партиями, что, в частности, поможет «вытащить Россию из демократического похмелья»

По мнению Сухарева, поднятие темы изучения русского языка русскоязычными детьми в школах Башкирии «расценивается как разжигание межнациональной розни».

Сухарев считается одним из инициаторов скандально известного «закона Димы Яковлева». Он также является автором ряда других законопроектов, получивших широкое освещение в СМИ: о вреде нанесения татуировок женщинами, за переход на зимнее время, за исключение статьи об «экстремизме» из Уголовного кодекса, о снижении налоговой ставки на мёд и др.

В мае 2014 года Сухарев выступил в поддержку референдумов о создании Донецкой и Луганской народной республик на территории Украины.

В декабре 2015 выступил с инициативой запретить хождение иностранной валюты на территории РФ.В 2016 году предложил выпустить купюру номиналом 10 тысяч рублей в России

24.09.2020 14:33
- гость -

Я бы вообще женщинам права не давал. Женское дело - детей воспитывать и борщи варить. А чтобы по городу передвигаться есть мужья с машинами, такси и общественный транспорт

24.09.2020 14:35
- гость -

Отдайте свои трусы беременным, пусть берут все от вас. А по факту, сейчас "бабу" нарушившую все и вся даже в турму посадить нельзя- у нее беременность. Даже старушки наворовавшие из госбюджета злата и серебра когда их поймали за руку пытаются забеременеть лишь бы не посадили.

24.09.2020 14:36
- гость -

Продам фиктивные справки
На знаке будет "за рулем Б...."

24.09.2020 14:56
- гость -

24.09.2020 14:35
- гость -


это про изумрудную страну?

24.09.2020 14:59
- гость -

Будет как с местами для инвалидов - либо пустое, либо занято черным лексусом без номеров.

24.09.2020 15:05
гость

24.09.2020 14:33
- гость -
Ну офигеть вы умник. Если женщина варить должна и детей воспитывать, то муж должен работать, так? И когда ж ему ездить по городу детей развозить по школам?
Прям бесите, кому и как жить тут указываете.
По теме, парковки для беременных это бред конечно.

24.09.2020 15:18
- гость -

Они там беременны на всю голову???

24.09.2020 15:40
Жоржик

Ну и бред блин, людям точно заняться нечем.

24.09.2020 15:40
- гость -

как беременность определять будут на парковке?
или после кустов?

24.09.2020 15:49
@@

@это положительно скажется на здоровье детей и их матерей@

Положительно скажется на здоровье, если отдельно выделим парковки для курящих водителей и не курящих.Разделяй и будь здоров!
Потом по цвету штанов можно разделить стоянки. В думе еще много хороших для народа инициатив.. ждемс..))

24.09.2020 16:08
- гость -

24.09.2020 14:29
- гость -

24.09.2020 14:24
- гость -
А у кого понос, то как?

Тем место на парковке с самого края, около кустиков
Ээээ.... долго думал специалистблин, а зимой?

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