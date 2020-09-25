Роскосмос и Первый канал снимут кино в космосе

Государственная корпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут фильм в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", – сказано в сообщении.

Режиссером картины выступит Клим Шипенко, который снял фильмы "Холоп" и "Салют 7", а генеральными продюсерами станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.