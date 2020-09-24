В мировой медицинской практике уже фиксировались случаи повторного заражения коронавирусом, и поспособствовать этому могут сразу несколько факторов, рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Его слова приводит "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что вновь инфицированные пациенты в течение первого полугода после заражения встречаются редко. Однако через год частота повторных инфицирований может вырасти вполне заметно.

В частности, к этому есть три предпосылки: особенности иммунной системы, мутации при передаче вируса от человека к человеку и повышенная вирусная нагрузка.

По последним данным, в мире насчитывается 31,7 млн случаев COVID-19 и 975 тысяч смертей. За весь период больше всего зараженных выявили в США (6,9 млн человек), Индии (5,6 млн) и Бразилии (4,5 млн).