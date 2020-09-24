Почти как ОГЭ, но не ОГЭ. У 10-классников на Алтае проверят знания после дистанта

Десятиклассников в Алтайском крае заставляют сдавать ОГЭ, которые они не сдавали в девятом классе из-за пандемии коронавируса, утверждают родители, обратившиеся в редакцию amic.ru. Основной вопрос, который тревожит родителей, – зачем детям сейчас этот экзамен, и на что теперь повлияют его результаты.

В Министерстве образования Алтайского края уверяют, что никакие ОГЭ десятиклассникам сдавать в этом году не придется.

"В крае проводят диагностические работы среди 10-х классов. Сделано это для того, чтобы увидеть, с какими знаниями пришли школьники в 10-й класс", – сообщила amic.ru начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, напомнив, что из-за пандемии дети не посещали школу практически всю четвертую четверть.

"А мы понимаем, что 10 класс это уже серьезное среднее звено и поэтому нам необходимо увидеть их фактические знания", – отметила чиновница.

Формат проведения диагностических работ действительно напоминает ОГЭ (видимо это и вызвало беспокойство родителей): школьникам предстоит писать тесты на специальных бланках по трем предметам. Два из них обязательные – русский и математика, один – по выбору. Это те предметы, которые необходимо будет сдавать школьникам на Едином государственном экзамене через два года. Время на написание – 3-3,5 часа.

"Но это никоим образом не государственный экзамен. Мы прекрасно понимаем, что ОГЭ, как и ЕГЭ, проводится по определенной процедуре, которая призывает нас создать пункты приема экзамена, соблюсти все требования, которые к ним предъявляются. Диагностические работы пишутся в обычных аудиториях общеобразовательных организаций. Диагностическая работа на сегодняшний день – это, прежде всего, проверка знаний учащихся по предметам, которая поможет определить траекторию их подготовки к будущим экзаменам в 11 классе", – подчеркнула Полосина.

Проверять работы будут школьные учителя, а результаты отправят в Минобр. В журнал оценки выставлять не будут. Диагностические работы сейчас проводят в школах по всей стране.

Напомним, весной 2020 года из-за пандемии коронавируса в Алтайском крае ввели режим самоизоляции. Занятия в школах после весенних каникул продолжились в дистанционном формате. В результате ОГЭ в девятых классах было отменено, а ЕГЭ для одиннадцатиклассников перенесли на июль. Многие родители высказывали опасения, что дети не усвоили необходимый объем знаний из-за такого формата. Однако министр образования Алтайского края уверял, что беспокоиться не о чем и уровень знаний школьников не упал. В доказательство он привел результаты ЕГЭ выпускников 2020, которые в этом году действительно оказались выше, чем в предыдущие.