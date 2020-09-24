Волна тепла придет в Алтайский край в середине первой декады октября. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела гидрометобеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Сейчас регион находится под влиянием циклона, действие которого закончится с приходом антициклона. Это произойдет в воскресенье, 27 сентября. Прежде чем подарить жителям Алтайского края тепло, антициклон затронет регион своей холодной частью.

До 4 октября будет прохладно, а ночами при прояснении столбики термометров могут опускаться до минусовых значений. В ночь с 29 на 30 сентября по региону и вовсе ожидается мокрый снег. Днями в этот период в Алтайском крае будет от +8 до +13 градусов. Исключением станет 29 сентября. Во вторник воздух может прогреться до +15 градусов.

С 5 октября в регион зайдет волна тепла. Днями по краю синоптики обещают от +13 до +18 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. Сколько продлится теплый период, пока неизвестно.