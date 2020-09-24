Сбербанк показал новый логотип

Сбербанк представил новый логотип и объявил о переходе на новое название, сообщили на онлайн-конференции в четверг, 24 сентября.

Новая эмблема компании представляет собой неполный круг, выполненный градиентом в зелено-желто-голубом цвете с галкой по центру. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, новый логотип символизирует фокус на целеустремленности и на человеке.

Кроме того, кредитное учреждение отказалось от слова "банк" в своем названии и теперь будет называться просто "Сбер". Именно под этим брендом компания будет строить свою экосистему, которая будет включать музыкальный стриминг, доставку еды и платежную систему.

В последний раз Сбербанк менял логотип в 2009 году.