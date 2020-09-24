Барнаульское "Динамо" в меньшинстве разгромило "Зенит"

Футболисты барнаульского "Динамо" на своем поле разгромили ижевский "Зенит" в рамках первенства ПФЛ (группа 4). Матч состоялся 24 сентября и завершился крупной победой алтайских футболистов со счетом 4:1.

При этом все голы динамовцы забили в меньшинстве. В самом конце первого тайма еще при счете 0:0 арбитр матча за вторую желтую карточку удалил с поля защитника барнаульцев Никиту Шибаева. Однако еще до перерыва Евгений Щербаков после навеса точным ударом головой успел открыть счет.

Во втором тайме голами за "Динамо" отметились Михаил Осипов, Владимир Завьялов и Виктор Липин. Гости сумели ответить лишь точным ударом Никиты Касаткина, тем самым не позволив вратарю барнаульцев Даниилу Гавиловскому провести сухой матч.

В итоге убедительная победа "Динамо" – 4:1. Барнаульцы набрали 13 очков и поднялись на шестое место турнирной таблицы. Следующий матч команда Александра Суровцева вновь проведет на своем поле. 29 сентября "Динамо" сыграет против "Новосибирска".