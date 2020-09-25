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Новости

Раскупили все. Барнаульцы "встали в очередь" на новые кварталы от застройщиков

, ИА "Амител"
С апреля льготную ипотеку под 6% оформили 1650 жителей Алтайского края
Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Программа льготной ипотеки на покупку новостроек под 6% спровоцировала ажиотаж на рынке недвижимости Алтайского края. Риелторы отмечают, что спрос на квартиры весной и летом 2020-го был выше, чем год-два назад. И такая динамика сохранится как минимум до конца года. А вот после этого стоит ждать стагнацию или даже падение спроса. Об этом говорили на круглом столе 24 сентября, посвященном ипотечным сделкам в регионе.

И для села, и для города

В Алтайском крае за пять месяцев с помощью льготной ипотеки жилье приобрели 1650 человек. Заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Бандурова напомнила, что первая в России сделка по продаже новостройки с привлечением льготного кредита была совершена именно в Алтайском крае. Причем популярна в крае не только ипотека под 6% на покупку новостроек, но и сельская ипотека под 3%. Она заработала еще до пандемии, с начала года, и помогает приобрести или построить частный дом в сельской местности.

"С начала года сельскую ипотеку получили 356 человек. По количеству выданных кредитов регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе. В крае наиболее интересны для покупки домов Первомайский, Мамонтовский, Благовещенские районы", – отметила Бандурова.

Однако в целом, по ее словам, 2020 год показал "нетрадиционную статистику" на рынке недвижимости региона: регистрировать жилье стали меньше, а обращаться за ипотекой – больше. 

"В прошлые годы мы говорили о том, что число обращений за оформлением прав на недвижимость либо сохраняется на уровне предыдущих периодов, либо растет. В этом году отмечен спад. За восемь месяцев текущего года количество заявлений на регистрацию недвижимости и постановку объектов на кадастровый учет поступило на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время мы наблюдаем небольшой рост обращений за регистрацией ипотеки, примерно на 3% в сравнении с показателями прошлого года", – говорит она.

Удержать и увеличить

Риелторы статистику Росреестра оспаривают. По словам председателя комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марины Ракиной, спрос на жилье в Алтайском крае весной и летом 2020-го был на 30% выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Ажиотажный спрос на новостройки привел к тому, что во многих строящихся домах Барнаула не осталось "ходовых" квартир – "однушек", "двушек" и даже "трешек". И сейчас многие покупатели, которые не нашли еще подходящих вариантов, ждут, когда стартуют продажи в новых проектах и кварталах, говорит Марина Ракина.

"Возможно, снижение на 15% было связано с тем, что Росреестр некоторое время весной не регистрировал сделки. На самом деле рынок лишь пару недель в апреле был "в замешательстве". Тогда (из-за коронавируса) покупатели отказывались ездить на просмотры объектов, продавцы – впускать в жилье посторонних, а застройщики приостановили экскурсии. Сейчас все идет хорошо", – отмечает Ракина.

Она подтверждает, что ипотека под 6% в период пандемии действительно хорошо "подогрела" рынок недвижимости. Продолжает программа активно работать и сейчас.

"Спрос на ипотеку высокий, люди берут деньги с депозитов, достают накопления, чтобы использовать их в качестве первоначального взноса. Ажиотаж на "первичке" дает развитие и вторичному рынку: горожане покупают квартиры, а потом продают свое. Сейчас горожане улучшают жилищные условия из-за того, что на "первичке" много интересных предложений", – говорит Марина Ракина.

Без ипотеки под 6% многие покупатели вообще бы не решились приобретать новое жилье, добавляет заместитель директора строительной компании "Алгоритм" Владимир Чернышев.

"Сегодня это очень интересное и выгодное предложение, многие барнаульцы решили взять ипотеку только благодаря таким привлекательным ставкам. Если анализировать статистику за аналогичные периоды прошлых лет, то программа позволила не только поддержать спрос на первичном рынке, но в определенные периоды выйти в рост. Соответственно, в этот период, а также в начале следующего года мы будем наблюдать повышенный спрос на квартиры", – говорит он.

Однако риелторы оптимизма застройщиков не разделяют. По их мнению, после отмены льготной ипотеки на рынке новостроек города уже в начале 2021 года может наступить спад. 

"Если программу закроют, на каком-то этапе до конца года мы еще продержимся на инерции спроса. Между 6% и 8% (средняя ставка по ипотеке без господдержки, – прим. ред.) небольшая разница. До конца года все равно будут брать, а уже после Нового года мы получим стагнацию по спросу, соответственно, застройщики в текущем плавном режиме будут продолжать заниматься продажами", – уверена Марина Ракина.

Добавим, уже после проведения круглого стола 24 сентября в федеральных СМИ появилась информация, что правительство страны все-таки намерено продлить программу господдержки. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Правда, пока официальных подтверждений его словам нет, а потому прогнозы риелторов все еще актуальны.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.09.2020 08:31
Гость

Господи,а зачем нам знать об этом "ажиотаже"? Каждую осень,то крестьяне сдали урожай и быков и ринулись скупать город. Теперь это!

25.09.2020 08:34
- гость -

Бедные.

25.09.2020 08:45
- гость -

Покажите фото с их счастливыми лицами.

25.09.2020 08:46
- гость -

все пропало((((!!!
как дальше жить то

25.09.2020 08:54
НЕ КРЕСТЬЯНИН

25.09.2020 08:31
Гость

сдали урожай и быков и ринулись

Правда зачем нам это, вот теперь сиди и думай,
кого, чего сдать то , что бы ринуться.

25.09.2020 08:57
- гость -

В Алтайском крае за пять месяцев с помощью льготной ипотеки жилье приобрели 1650 человек.

10 человек в день. это не очередь явно.

25.09.2020 08:59
- гость -

Ажиотаж, ажиотаж- подождите, ещё придёт товарищ Швондер!

25.09.2020 09:01
- гость -

Через 30 мин напишут статью, где строители жалуются на плохой спрос.

25.09.2020 09:02
АБОРИГЕН

Хорош уже форсить этот бред.

25.09.2020 09:11
- гость -

Ну и рожа у тебя, абортГена, ну и рожа....))

25.09.2020 09:33
- гость -

ога, 1650 это прям прорыв)))))
в 2005 году, например, в одну- две неделе такое количество сделок регистрировали, а тут с начала года))))

25.09.2020 09:34
- гость -

а 365 человек сельскую эпотеку))) обнять и плакать какие счастливцы

25.09.2020 09:41
гость

Загон стада, в масштабе государства. Чем больше плотность населения - тем скорее наступит как в ОМерике. Будем мочить друг дружку от избытка численности и ожирения. Эксперимент "мышиный рай" в действии.

25.09.2020 09:58
- гость -

По статистике человек, взявший ипотеку, становится более законопослушным- серьезные обязательства как-никак.

25.09.2020 10:02
- гость -

Довела Володя страну!
Люди не знают куда деньги жевать.
Гаражи все скупили, квартиры строить не успевают, в автосалонах как в гастрономах очереди

25.09.2020 10:07
Доцент

Жителей в Барнауле все больше и больше, а работы с заработной платой от 30 тыс руб в месяц и выше - все меньше и меньше. Экономико-социальный парадокс не правда ли, коллеги? Что об этом думает научное сообщество?

25.09.2020 10:14
- гость -

Что об этом думает научное сообщество?

Научное сообщество, от которого зависит этот парадокс, видать, училось на двойки, вот и результат

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