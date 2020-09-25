Игривые и любопытные. Выбраны новые претенденты на звание "Главной кошки города"

Организаторы конкурса "Главная кошка города" подвели промежуточные итоги. За титул "Главной кошки" в Барнауле соревнуются более 1800 питомцев, в Бийске – 570, в Горно-Алтайске – 360. Финалистами этой недели стали:
Тома (Барнаул)
Бусинка (Бийск)
Марс (Горно-Алтайск)
"Радио Дача" продолжает принимать заявки на участие в конкурсах "Главная кошка Барнаула", "Главная кошка Бийска" и "Главная кошка Горно-Алтайска". Имя победителя, который получит главный приз, назовут 2 ноября 2020 года. Напоминаем, конкурсантов, которые выйдут в финал, выбирают каждую пятницу до 23 октября. Далее начнется голосование среди финалистов и награждение.
Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль".
Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".
Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский Рыбозавод".
Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".
Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир".
Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".
"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,
тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.
"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,
тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.
"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM
Комментарии
прелестные котики!
на сайтах так много котиков! все такие лапочки, и смешные и красивые и миленькие) пушистики!
с таким количеством лайков надо свои инстаграмы котам заводить!
Мой котик все равно лучше. Надо бы поучаствовать и выиграть )))