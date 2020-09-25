Игривые и любопытные. Выбраны новые претенденты на звание "Главной кошки города"

Организаторы конкурса "Главная кошка города" подвели промежуточные итоги. За титул "Главной кошки" в Барнауле соревнуются более 1800 питомцев, в Бийске – 570, в Горно-Алтайске – 360. Финалистами этой недели стали:

Тома (Барнаул)

Бусинка (Бийск)

Марс (Горно-Алтайск)

"Радио Дача" продолжает принимать заявки на участие в конкурсах "Главная кошка Барнаула", "Главная кошка Бийска" и "Главная кошка Горно-Алтайска". Имя победителя, который получит главный приз, назовут 2 ноября 2020 года. Напоминаем, конкурсантов, которые выйдут в финал, выбирают каждую пятницу до 23 октября. Далее начнется голосование среди финалистов и награждение.



Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль".

Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".



Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский Рыбозавод".

Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир".

Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".



"Радио Дача Бийск": 107,8 FM, программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00,

тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.

"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM, программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00,

тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.

"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM