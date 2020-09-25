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Новости

Перевозчики и власти рассказали, что изменится с повышением тарифа в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Новый тариф позволит предприятиям повысить зарплату и погасить кредиты, взятые в период пандемии

Члены Координационного совета по ценообразованию Барнаула 24 сентября большинством голосов одобрили увеличение стоимости билетов в общественном транспорте города. Руководители крупных барнаульских перевозчиков рассказали amic.ru, что благодаря новому тарифу они теперь смогут повысить зарплату сотрудникам и погасить кредиты, взятые весной в разгар пандемии коронавируса.

"Пассажиропоток рухнул"

Директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин говорит, что решение Координационного совета его полностью удовлетворило. Сейчас предприятие находится в тяжелом положении. Весной, когда студентов и школьников отправили домой на дистанционку, пассажиропоток рухнул примерно на 40%, рассказывает Петряшин. Трамваи ходили в час пик полупустыми. МУП "Горэлектротранс" залезло в кредиты. Пришлось взять 184 миллиона рублей. Эти деньги предприятие собирается возвращать благодаря новому тарифу. Кроме того, уже принято решение о повышении зарплаты сотрудникам.

"Подписан приказ, что с 1 октября в МУП "Горэлектротранс" зарплаты повысят на 7%. Осложнился и ремонт подвижного состава. Нам не хватает фрезеровщиков, токарей. Повышение заработной платы позволит привлечь этих специалистов в штат. В других сферах заработная плата у таких специалистов по Барнаулу составляет 40 тысяч. А на нашем предприятии – всего 20 тысяч. Также при новом тарифе мы сможем больше ремонтировать вагонов. Стоимость ремонта только одного – 6 миллионов", – пояснил Николай Петряшин.

"Нужно сохранить коллектив"

Директор предприятия "Евробус-Плюс" Роман Арапов тоже отмечает, что год для перевозчиков выдался очень сложным. Говорит, порой денег не хватало даже на закупку дизельного топлива. Помогли льготные кредиты, которые из-за пандемии ввело правительство страны. Но их сейчас необходимо возвращать. Кроме того, необходимость повышения тарифов вызвана и ростом цен на топливо, ГСМ и запасные части. Особенно подорожали запчасти импортного производства – в полтора раза из-за падения рубля.

"Мы надеемся, что рост тарифов позволит восстановиться и чувствовать нормально себя в финансовом плане. У нас большой дефицит кадров. Нужно сохранить существующий коллектив. Это 229 человек", – отметил Роман Арапов.

Как изменится тариф?

Согласно вердикту Координационного совета, для пользователей электронных карт повышение составит всего 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей. При этом введенные ранее льготы сохранятся, подчеркнул председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко.

"Для тех, кто пользуется часто общественным транспортом, рост будет незначительным. Каждый может выбрать свой тариф. Сохранены введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей. Дополнительно введен в обращение проездной "Курьерский" для юридических лиц, при этом воспользоваться им при необходимости частых разъездов в течение месяца сможет любой житель города", – сообщил Павел Есипенко.

Он отметил, что действовать новые тарифные планы начнут только после того, как администрация города примет соответствующее постановление. До этого времени тарифы остаются на прежнем уровне.

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.09.2020 12:15
- гость -

И что, даже план водителям не поднимут? Сильно сомневаюсь!

25.09.2020 12:17
- гость -

Про пасажиропоток врать не нужно, фиг в автобус залезешь,и почему пассажиры должны гасить кредиты перевозчиков?

25.09.2020 12:21
громов

А как же обновление автопарка, какого х...на мы должны ездить на этих ущербных развалинах да еще и переплачивать?

25.09.2020 12:29
- гость -

Сегодня в 11 часов в единице трамвае полно народу. Что они гонят?

25.09.2020 12:29
Гость

А когда рассчитаются с кредитами проезд снизят что ли??? да в карман себе положат и не поднимут зп никому!! как всегда

25.09.2020 12:30
- гость -

23. будет 26. На сколько прОцентов повышение?

25.09.2020 12:31
- гость -

"Уважаемые" чиновники, если вам повысили зарплату, это не значит что выросли доходы у рабочих оставшихся пром.предприятий! Редакция АМИК , займитесь пожалуйста полезным делом - соберите и опубликуйте реальные зарплаты (с учетом простоев, административных отпусков и оптимизации расходов предприятий) по предприятиям города! Очень интересная табличка получится. И почему бы не просить поддержки у Правительства, в карман проще руку запустить?

25.09.2020 12:40
Дядька

Не видел карт для маршруток, а они в основном по городу шастают.

25.09.2020 12:45
Alex1976

Опять как и всегда решают свои проблемы за счет народа. А Народу когда помогать будет эта власть воровская.

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