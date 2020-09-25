Асфальт провалился рядом со зданием ГИБДД в Барнауле

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали об очередном провале асфальта в городе. В этот раз не повезло "Газели".

Пользователи уточнили, что инцидент произошел у здания ГИБДД. Под землю ушел металлический люк и часть асфальта. Возможно, причиной провала стало то, что на люке припарковалась "Газель", которая вместе с ним частично провалилась.

Для того чтобы не повредить кузов машины, ее подперли кирпичами, а вытаскивать фургон помогали очевидцы.

Ранее amic.ru сообщал, что 16 сентября гигантская яма образовалась в центре Барнаула. Как объяснили в СГК, причиной стало повреждение водопроводной трубы и последующее подмывание грунта.