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Новости

Асфальт провалился рядом со зданием ГИБДД в Барнауле

, ИА "Амител"
Провал образовался на месте люка
Фото: barnaul22

Фото: barnaul22

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали об очередном провале асфальта в городе. В этот раз не повезло "Газели".

Пользователи уточнили, что инцидент произошел у здания ГИБДД. Под землю ушел металлический люк и часть асфальта. Возможно, причиной провала стало то, что на люке припарковалась "Газель", которая вместе с ним частично провалилась. 

Для того чтобы не повредить кузов машины, ее подперли кирпичами, а вытаскивать фургон помогали очевидцы. 

Ранее amic.ru сообщал, что 16 сентября гигантская яма образовалась в центре Барнаула. Как объяснили в СГК, причиной стало повреждение водопроводной трубы и последующее подмывание грунта. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.09.2020 14:22
- гость -

Возможно, причиной провала стало то, что на люке припарковалась "Газель", которая вместе с ним частично провалилась. Это что прикол, теперь по люкам ездить нельзя?

25.09.2020 14:28
- гость -

Ну ладно, подумаем что виновата "Газель". А почему тогда отремонтированные дори проваливаются? Они то рассчитанный на вес автомобиля? Может все же не автомобили виноваты а рукопопые "изготовители" и хозяева этих сооружений? Может все по тому, что ответственности за это никто не несет?

25.09.2020 14:33
- гость -

Открылся очередной портал в ад из Барнаула. Этот специально для ГИБДДшников.

25.09.2020 14:39
- гость -

ГИБДД не может порядок навести в районе своей конторы, а что тогда говорить за город?
Жалко что в этот колодец не сам начальник ГИБДД провалился!!!

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