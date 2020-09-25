Асфальт провалился рядом со зданием ГИБДД в Барнауле

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали об очередном провале асфальта в городе. В этот раз не повезло "Газели".
Пользователи уточнили, что инцидент произошел у здания ГИБДД. Под землю ушел металлический люк и часть асфальта. Возможно, причиной провала стало то, что на люке припарковалась "Газель", которая вместе с ним частично провалилась.
Для того чтобы не повредить кузов машины, ее подперли кирпичами, а вытаскивать фургон помогали очевидцы.
Ранее amic.ru сообщал, что 16 сентября гигантская яма образовалась в центре Барнаула. Как объяснили в СГК, причиной стало повреждение водопроводной трубы и последующее подмывание грунта.
Комментарии
Возможно, причиной провала стало то, что на люке припарковалась "Газель", которая вместе с ним частично провалилась. Это что прикол, теперь по люкам ездить нельзя?
Ну ладно, подумаем что виновата "Газель". А почему тогда отремонтированные дори проваливаются? Они то рассчитанный на вес автомобиля? Может все же не автомобили виноваты а рукопопые "изготовители" и хозяева этих сооружений? Может все по тому, что ответственности за это никто не несет?
Открылся очередной портал в ад из Барнаула. Этот специально для ГИБДДшников.
ГИБДД не может порядок навести в районе своей конторы, а что тогда говорить за город?
Жалко что в этот колодец не сам начальник ГИБДД провалился!!!