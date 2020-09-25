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Новости

На Алтае обнаружили зубы неандертальцев возрастом 60 тысяч лет

, ИА "Амител"
Артефакты нашли в Чагырской пещере
Фото: Ксения Колобова / ИАЭТ

Фото: Ксения Колобова / ИАЭТ

Два зуба неандертальцев нашли археологи во время раскопок в Чагырской пещере на юге Алтая. Считается, что современные люди пришли туда с территории современной Европы около 50-60 тысяч лет назад.

На стоянке ученые нашли костяные ретушеры для заточки каменных ножей, а также два зуба неандертальцев. Находки считаются редкими и ценными, пишет "Газета.ру". Известно, что один из них – моляр, зуб для пережевывания пищи. Второй – резец. Он недоразвитый, маленький, что обусловлено особенностями питания в виде грубой животной пищи.

По словам доктора исторических наук, профессора РАН, заведующей лабораторией "ЦИФРА" в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ксении Колобовой, археологи не раскапывали останков неандертальцев уже на протяжении двух сезонов. Такие артефакты очень важны для восстановления популяционной истории региона, подчеркнула Колобова.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.09.2020 13:51
- гость -

Да это мои зубы! Я их потерял там в 89-м году. Чпотыкнулся неудачно.

25.09.2020 13:53
- гость -

верните зубы человеку!!!!!!!!!!!!!

25.09.2020 13:54
- гость -

а усе.. в музей сдали

25.09.2020 14:04
- гость -

Как же вы с 89-го без резцов то, да еще без маляров?

25.09.2020 14:05
- гость -

"Считается, что современные люди пришли туда с территории современной Европы около 50-60 тысяч лет назад."
Не с Европы, а с Африки и Аравийского полуострова. В Европе в то время тоже жили неандертальцы.

25.09.2020 14:11
Медведь-шатун

Так там райотдел был...

25.09.2020 14:14
- гость -

с 89-го без резцов то, да еще без маляров

на одной манной каше да на киселе верно

25.09.2020 14:16
Маринэ

Русый древние, не иначе!

25.09.2020 14:49
- гость -

верните маляра человкеку! Он с 89-го без него волочит свое существование!

25.09.2020 14:50
- гость -

теперь пусть выкупает.. мани гоните

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