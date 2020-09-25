На Алтае обнаружили зубы неандертальцев возрастом 60 тысяч лет

Два зуба неандертальцев нашли археологи во время раскопок в Чагырской пещере на юге Алтая. Считается, что современные люди пришли туда с территории современной Европы около 50-60 тысяч лет назад.

На стоянке ученые нашли костяные ретушеры для заточки каменных ножей, а также два зуба неандертальцев. Находки считаются редкими и ценными, пишет "Газета.ру". Известно, что один из них – моляр, зуб для пережевывания пищи. Второй – резец. Он недоразвитый, маленький, что обусловлено особенностями питания в виде грубой животной пищи.

По словам доктора исторических наук, профессора РАН, заведующей лабораторией "ЦИФРА" в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ксении Колобовой, археологи не раскапывали останков неандертальцев уже на протяжении двух сезонов. Такие артефакты очень важны для восстановления популяционной истории региона, подчеркнула Колобова.