На Алтае обнаружили зубы неандертальцев возрастом 60 тысяч лет

Два зуба неандертальцев нашли археологи во время раскопок в Чагырской пещере на юге Алтая. Считается, что современные люди пришли туда с территории современной Европы около 50-60 тысяч лет назад.
На стоянке ученые нашли костяные ретушеры для заточки каменных ножей, а также два зуба неандертальцев. Находки считаются редкими и ценными, пишет "Газета.ру". Известно, что один из них – моляр, зуб для пережевывания пищи. Второй – резец. Он недоразвитый, маленький, что обусловлено особенностями питания в виде грубой животной пищи.
По словам доктора исторических наук, профессора РАН, заведующей лабораторией "ЦИФРА" в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ксении Колобовой, археологи не раскапывали останков неандертальцев уже на протяжении двух сезонов. Такие артефакты очень важны для восстановления популяционной истории региона, подчеркнула Колобова.
Комментарии
Да это мои зубы! Я их потерял там в 89-м году. Чпотыкнулся неудачно.
верните зубы человеку!!!!!!!!!!!!!
а усе.. в музей сдали
Как же вы с 89-го без резцов то, да еще без маляров?
"Считается, что современные люди пришли туда с территории современной Европы около 50-60 тысяч лет назад."
Не с Европы, а с Африки и Аравийского полуострова. В Европе в то время тоже жили неандертальцы.
Так там райотдел был...
с 89-го без резцов то, да еще без маляров
на одной манной каше да на киселе верно
Русый древние, не иначе!
верните маляра человкеку! Он с 89-го без него волочит свое существование!
теперь пусть выкупает.. мани гоните