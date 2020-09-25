В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика

В Амурской области убили краснокнижного амурского тигра Павлика. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет РИА "Новости".

GPS-сигнал с ошейника тигра пропал 8 сентября. В последний раз его зафиксировали в Свободненском районе. На поиски Павлика выехали специалисты управления по охране животного мира. 23 сентября тело тигра нашли в трех километрах от места последней локации.

"Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ – "Незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ", – рассказал Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.