Восьмилетний мальчик попал под колеса машины в Барнауле

Восьмилетний мальчик неожиданно вышел из-за припаркованной машины и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло днем 25 сентября на улице Взлетной.

"Водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил наезд на пешехода – мальчика 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте и вышел из-за стоящего автомобиля", – рассказали в ГИБДД.

В результате происшествия ребенка доставили в городскую больницу № 1. Мальчику оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалась.