Восьмилетний мальчик попал под колеса машины в Барнауле

Восьмилетний мальчик неожиданно вышел из-за припаркованной машины и попал под колеса проезжающего мимо автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло днем 25 сентября на улице Взлетной.
"Водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил наезд на пешехода – мальчика 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте и вышел из-за стоящего автомобиля", – рассказали в ГИБДД.
В результате происшествия ребенка доставили в городскую больницу № 1. Мальчику оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалась.
Комментарии
Хоть скорость невысокая была, что ребенок не сильно пострадал.
Очень зря что советскую парадигму "посмотрите налево, посмотрите направо" заменила шизофрения про ИПО и обязан пропустить
Согласен с Пионером полностью Менталитет нашего народонаселения и так повернут в сторону - ОБЯЗАН , а тут еще и помогают борцы за безопасность движения, стоящие за углом
В советское время дороги были почти пустые. Магазинские грузовики, Москвичи и Уралы. И переходы поэтому везде не делали.