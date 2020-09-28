Мисс Барнаула – 16 лет. Она не матерится, зависает в TikTok и влюблена в Шубенкова

Алине Клоковой – всего 16 лет. Но выглядит девушка не по годам взрослой. Высокая, стройная. Красивая. На макияж тратит по три часа в день. Алина учится в девятом классе школы № 126. В свободное от учебы время гуляет с одноклассниками и занимается легкой атлетикой. За последние три года девушка выиграла все городские соревнования. Ее тренер предрекает Алине такую же спортивную карьеру, как у Сергея Шубенкова. Но пока о спортивной карьере девушка не думает. Два года назад она записалась в модельную школу и стала настоящей леди: перестала материться и выходить в свет не накрашенной. 19 сентября 2020 года, на День города, Алина одержала еще одну победу: завоевала корону в конкурсе "Мисс Барнаул". Теперь весь год она будет носить титул главной красавицы краевой столицы.

Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков встретился с Алиной и узнал, часто ли со школьницей пытаются познакомиться взрослые парни. Зачем в 16 лет девушка хочет казаться взрослее, почему Анджелина Джоли – самая красивая женщина в мире. А еще о том, что Алина уже два года тайно влюблена в барьериста Сергея Шубенкова, с которым вместе тренируется на стадионе. Только чемпион мира об этом не знает. По крайней мере, до этого интервью, возможно, было именно так.

"Идеальный мужчина – Сергей Шубенков"

– Не могу понять. Это у тебя такой макияж или ты действительно намного старше выглядишь?

– Это макияж. (Улыбается.) Мне часто дают 20-25 лет. Иногда даже 30 лет.

– И парни наверняка взрослые пытаются знакомиться на улице?

– Постоянно. Однажды с подружкой гуляли. Ходили по магазинам. К нам подошел симпатичный парень и предложил познакомиться. Я согласилась. Думала, что ему, как и мне на тот момент, было 14 лет. Оказалось, что 27 лет. Он звал меня на свидания, обещал, что подождет, пока я закончу школу. Не дождался. Уже женат. (Смеется.)

– У тебя есть парень?

– Нет.

– А ухаживать часто пытаются?

– О, да. То сумку помогут донести, то цветы подарят. Мне нравятся мальчики постарше. Высокие, спортивные, которые ведут здоровый образ жизни. Ну и чтобы ценил меня. Для меня идеальный мужчина – Сергей Шубенков. Признаюсь, я в него тайно влюблена.

– С этого места поподробней. Откуда знаешь Сергея? Ты интересуешься спортом или сама им занимаешься?

– С самого детства меня родители отдавали в различные спортивные секции. Мой папа – кандидат в мастера спорта. Работает учителем. Поэтому любовь к спорту во мне он воспитывал с самого детства. Нашла себя в легкой атлетике. Начала бегать длинные дистанции с барьерами. Стала обгонять всех мальчишек в классе. И даже взрослых. Профессионально занимаюсь уже шесть лет. Имею взрослый разряд и завоевала больше 30 медалей.

– Короче, ты как Сергей Шубенков.

– Да, только он на короткие дистанции бегает.

– А ты знакома с Сергеем лично?

– Мы часто тренируемся вместе на стадионе "Лабиринт". Он нам, молодым девчонкам, дает советы. Подсказывает, как лучше тренироваться. Сергей – добрый, отзывчивый. Высокий, красивый. Я несколько раз брала у него автограф. Но мы не общаемся близко. Он – взрослый. У него своя семья. Но я бы мечтала встречаться с таким же парнем, как Сергей Шубенков.

– Надо обязательно ему ссылку на интервью кинуть в соцсетях. Самая запоминающаяся победа в спортивной карьере?

– Когда стала первой в Барнауле на школьном кроссе.

– Какой у тебя был результат?

– Километр пробежала за 3 минуты 45 секунд. Это серьезный результат даже по меркам взрослых спортсменов.

"Не могу позволить материться"

– Как ты вообще оказалась в модельном бизнесе?

– Два года назад мы с подружкой случайно проходили мимо модельного агентства и решили зайти. Нам так понравилось, что мы записались. Этим летом мне предложили поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Барнаул". Я подумала: "А почему бы и нет". Шла туда только за победой. Уверена была в себе очень. За два года в модельном агентстве я научилось многому: как вести себя на подиуме, как преподносить себя, чтобы понравиться членам жюри. Как "улыбаться глазами".

– "Улыбаться глазами"? Расскажи, что это означает.

– Это надо просто улыбаться чаще. Вот так. (Улыбается.)

– Правильно я понимаю, что это был твой первый конкурс красоты? И ты сразу была уверена, что победишь?

– Занятия легкой атлетикой воспитали во мне качество победителя. За день до конкурса мне приснился сон, что я стала "Мисс Барнаул". А утром подумала, что это был вещий сон. Это придало мне сил и уверенности. Когда вручали корону – я расплакалась. От счастья, что одержала победу.

– Что для тебя победа в конкурсе?

– До сих пор не осознала. Но понимаю, что должна соответствовать этому высокому статусу "Мисс Барнаул".

– И что ты теперь не можешь себе позволить? Выйти на улицу не накрашенной, в шлепках и носками на ногах?

– Всегда выглядеть хорошо. В любую погоду и время года. Вести себя достойно. И… не материться.

– А ты ругаешься матом?

– Почти никогда, но, бывает, проскальзывает. Сейчас стараюсь контролировать свою речь. Говорить грамотно: как настоящая леди.

– Сколько времени ты тратишь на макияж?

– В среднем по три часа в день. А когда серьезное мероприятие, то может уйти и пять часов.

– Ты не только выглядишь, но и рассуждаешь как взрослый человек. Но для меня ты еще ребенок. Я себя точно ощущал им в 16 лет. Тебе не кажется, что в модельный бизнес слишком рано приходить в твоем возрасте? Что тебе надо не на каблуках гулять в купальниках, а с друзьями голубей гонять во дворе?

– Возраст, если честно, никак не влияет на это. Бывает, что девушки и в 20 лет не умеют себя правильно преподносить. Я в детстве была очень застенчивой. Мой рост – 176 сантиметров. В школе меня обзывали "дылдой" или "шпалой". Мне это не нравилось. Появились комплексы. Но когда я стала посещать школу для моделей – я от них избавилась. Сейчас – я уверенная в себе девушка.

"Смотрите, мисс идет"

– Есть девушка или женщина, на которую ты равняешься?

– Анджелина Джоли. Она – самая красивая женщина в мире. Мне нравится то, что она делает в кино и обычной жизни.

– Ты в чем-то с ней похожа, как сама думаешь?

– Я считаю, что да. Пока только внешне. Пусть мне и не нравится Брэд Питт (улыбается) и у меня и не такие большие губы, как у нее, но внешне мы с Джоли чем-то похожи.

– Ты вообще следишь за фигурой?

– Стараюсь правильно питаться, но иногда балую себя сладким. Могу после шести вечера съесть кусок тортика. А еще обожаю фастфуд. Особенно шаурму и пиццу. Но поскольку занимаюсь спортом – быстро сжигаю на тренировке все калории.

– Увлечение спортом и модельным бизнесом не влияют на успеваемость в школе?

– В основном учусь на четверки и пятерки, но иногда получаю и плохие оценки. Ленюсь. Особенно, когда несколько месяцев готовилась к конкурсу "Мисс Барнаул". Приходила поздно вечером домой уставшей. Да и постоянные тренировки пять раз в неделю по полтора часа. Много времени это отнимает.

– Как к победе в конкурсе отнеслись твои одноклассники?

– Они приходили поддержать меня на финал на площадь Сахарова. Для меня это было неожиданно. Обнимали, поздравляли. Со многими я стала общаться больше именно после победы в конкурсе красоты. Некоторые начали писать чаще, звонить, приглашать гулять. Когда пришла в школу, то ребята подшучивали: "Смотрите, мисс идет". Но все по-доброму.

– Что сказали родители после победы?

– Что гордятся мной. Мама сказала: "Я так и знала, что ты победишь".

– Какой-нибудь подарок родители сделали?

– Мама разрешила в первый учебный день после конкурса не идти в школу. Я считаю это лучшим подарком, который вообще можно придумать.

– Куда дела корону "Мисс Барнаула"?

– На специальной полке в комнате. Там, где находятся все мои 30 медалей как спортсменки.

– Чем еще увлекаешься? Как все твои сверстники "залипаешь" в соцсетях? Или смотришь Навального или Дудя на YouTube?

– Зависаю в TikTok.

– Объясни, почему вам – школьникам – это нравится?

– Не знаю. Я на самом деле не снимаю ролики. Просто смотрю, что делают люди. Не знаю зачем, если честно.

– Заметил, что ты едва ли не на днях завела Instagram. Для чего?

– Раньше у меня ничего нового и интересного в жизни не происходило. А сейчас я планирую свой личный бренд. Буду рассказывать в постах о своих мыслях, как проходит мой день.

– Тебе нравится быть популярной?

– Мне очень хочется стать такой. Приятное чувство, что ты что-то значишь. Что ты востребованный и успешный человек. Что на тебя обращают внимание.

– Сейчас ты этого внимания не получаешь?

– Мне часто пишут мальчики. Хотят познакомиться. Но хочу, чтобы меня оценивали не только по внешности.

– Тебе еще два года учиться в школе. Что думаешь делать дальше?

– Для начала не получать тройки, которых у меня из-за подготовки к конкурсу было много. Не материться. А вообще я хочу участвовать в конкурсе "Мисс Россия". Возможно, через два года, когда будет больше опыта. Не готова я еще к такому высокому уровню. А вообще у меня есть мечта. Но говорить, какая именно, не буду. В любом случае хочу быть успешной девушкой и не связываю себя со спортом и модельным бизнесом.

– Объясни, что означает фраза "стать успешной"? Это быть богатой, известной или что?

– Добиться целей, которые ты хочешь. Это и крепкая семья, и хорошая работа, и много денег.

– Как ты думаешь, когда Сергей Шубенков прочитает интервью, он позвонит тебе?

– (Смеется.) Вряд ли. У него уже есть замечательная семья.