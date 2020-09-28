Мисс Барнаула – 16 лет. Она не матерится, зависает в TikTok и влюблена в Шубенкова

Алине Клоковой – всего 16 лет. Но выглядит девушка не по годам взрослой. Высокая, стройная. Красивая. На макияж тратит по три часа в день. Алина учится в девятом классе школы № 126. В свободное от учебы время гуляет с одноклассниками и занимается легкой атлетикой. За последние три года девушка выиграла все городские соревнования. Ее тренер предрекает Алине такую же спортивную карьеру, как у Сергея Шубенкова. Но пока о спортивной карьере девушка не думает. Два года назад она записалась в модельную школу и стала настоящей леди: перестала материться и выходить в свет не накрашенной. 19 сентября 2020 года, на День города, Алина одержала еще одну победу: завоевала корону в конкурсе "Мисс Барнаул". Теперь весь год она будет носить титул главной красавицы краевой столицы.
Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков встретился с Алиной и узнал, часто ли со школьницей пытаются познакомиться взрослые парни. Зачем в 16 лет девушка хочет казаться взрослее, почему Анджелина Джоли – самая красивая женщина в мире. А еще о том, что Алина уже два года тайно влюблена в барьериста Сергея Шубенкова, с которым вместе тренируется на стадионе. Только чемпион мира об этом не знает. По крайней мере, до этого интервью, возможно, было именно так.
"Идеальный мужчина – Сергей Шубенков"
– Не могу понять. Это у тебя такой макияж или ты действительно намного старше выглядишь?
– Это макияж. (Улыбается.) Мне часто дают 20-25 лет. Иногда даже 30 лет.
– И парни наверняка взрослые пытаются знакомиться на улице?
– Постоянно. Однажды с подружкой гуляли. Ходили по магазинам. К нам подошел симпатичный парень и предложил познакомиться. Я согласилась. Думала, что ему, как и мне на тот момент, было 14 лет. Оказалось, что 27 лет. Он звал меня на свидания, обещал, что подождет, пока я закончу школу. Не дождался. Уже женат. (Смеется.)
– У тебя есть парень?
– Нет.
– А ухаживать часто пытаются?
– О, да. То сумку помогут донести, то цветы подарят. Мне нравятся мальчики постарше. Высокие, спортивные, которые ведут здоровый образ жизни. Ну и чтобы ценил меня. Для меня идеальный мужчина – Сергей Шубенков. Признаюсь, я в него тайно влюблена.
– С этого места поподробней. Откуда знаешь Сергея? Ты интересуешься спортом или сама им занимаешься?
– С самого детства меня родители отдавали в различные спортивные секции. Мой папа – кандидат в мастера спорта. Работает учителем. Поэтому любовь к спорту во мне он воспитывал с самого детства. Нашла себя в легкой атлетике. Начала бегать длинные дистанции с барьерами. Стала обгонять всех мальчишек в классе. И даже взрослых. Профессионально занимаюсь уже шесть лет. Имею взрослый разряд и завоевала больше 30 медалей.
– Короче, ты как Сергей Шубенков.
– Да, только он на короткие дистанции бегает.
– А ты знакома с Сергеем лично?
– Мы часто тренируемся вместе на стадионе "Лабиринт". Он нам, молодым девчонкам, дает советы. Подсказывает, как лучше тренироваться. Сергей – добрый, отзывчивый. Высокий, красивый. Я несколько раз брала у него автограф. Но мы не общаемся близко. Он – взрослый. У него своя семья. Но я бы мечтала встречаться с таким же парнем, как Сергей Шубенков.
– Надо обязательно ему ссылку на интервью кинуть в соцсетях. Самая запоминающаяся победа в спортивной карьере?
– Когда стала первой в Барнауле на школьном кроссе.
– Какой у тебя был результат?
– Километр пробежала за 3 минуты 45 секунд. Это серьезный результат даже по меркам взрослых спортсменов.
"Не могу позволить материться"
– Как ты вообще оказалась в модельном бизнесе?
– Два года назад мы с подружкой случайно проходили мимо модельного агентства и решили зайти. Нам так понравилось, что мы записались. Этим летом мне предложили поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Барнаул". Я подумала: "А почему бы и нет". Шла туда только за победой. Уверена была в себе очень. За два года в модельном агентстве я научилось многому: как вести себя на подиуме, как преподносить себя, чтобы понравиться членам жюри. Как "улыбаться глазами".
– "Улыбаться глазами"? Расскажи, что это означает.
– Это надо просто улыбаться чаще. Вот так. (Улыбается.)
– Правильно я понимаю, что это был твой первый конкурс красоты? И ты сразу была уверена, что победишь?
– Занятия легкой атлетикой воспитали во мне качество победителя. За день до конкурса мне приснился сон, что я стала "Мисс Барнаул". А утром подумала, что это был вещий сон. Это придало мне сил и уверенности. Когда вручали корону – я расплакалась. От счастья, что одержала победу.
– Что для тебя победа в конкурсе?
– До сих пор не осознала. Но понимаю, что должна соответствовать этому высокому статусу "Мисс Барнаул".
– И что ты теперь не можешь себе позволить? Выйти на улицу не накрашенной, в шлепках и носками на ногах?
– Всегда выглядеть хорошо. В любую погоду и время года. Вести себя достойно. И… не материться.
– А ты ругаешься матом?
– Почти никогда, но, бывает, проскальзывает. Сейчас стараюсь контролировать свою речь. Говорить грамотно: как настоящая леди.
– Сколько времени ты тратишь на макияж?
– В среднем по три часа в день. А когда серьезное мероприятие, то может уйти и пять часов.
– Ты не только выглядишь, но и рассуждаешь как взрослый человек. Но для меня ты еще ребенок. Я себя точно ощущал им в 16 лет. Тебе не кажется, что в модельный бизнес слишком рано приходить в твоем возрасте? Что тебе надо не на каблуках гулять в купальниках, а с друзьями голубей гонять во дворе?
– Возраст, если честно, никак не влияет на это. Бывает, что девушки и в 20 лет не умеют себя правильно преподносить. Я в детстве была очень застенчивой. Мой рост – 176 сантиметров. В школе меня обзывали "дылдой" или "шпалой". Мне это не нравилось. Появились комплексы. Но когда я стала посещать школу для моделей – я от них избавилась. Сейчас – я уверенная в себе девушка.
"Смотрите, мисс идет"
– Есть девушка или женщина, на которую ты равняешься?
– Анджелина Джоли. Она – самая красивая женщина в мире. Мне нравится то, что она делает в кино и обычной жизни.
– Ты в чем-то с ней похожа, как сама думаешь?
– Я считаю, что да. Пока только внешне. Пусть мне и не нравится Брэд Питт (улыбается) и у меня и не такие большие губы, как у нее, но внешне мы с Джоли чем-то похожи.
– Ты вообще следишь за фигурой?
– Стараюсь правильно питаться, но иногда балую себя сладким. Могу после шести вечера съесть кусок тортика. А еще обожаю фастфуд. Особенно шаурму и пиццу. Но поскольку занимаюсь спортом – быстро сжигаю на тренировке все калории.
– Увлечение спортом и модельным бизнесом не влияют на успеваемость в школе?
– В основном учусь на четверки и пятерки, но иногда получаю и плохие оценки. Ленюсь. Особенно, когда несколько месяцев готовилась к конкурсу "Мисс Барнаул". Приходила поздно вечером домой уставшей. Да и постоянные тренировки пять раз в неделю по полтора часа. Много времени это отнимает.
– Как к победе в конкурсе отнеслись твои одноклассники?
– Они приходили поддержать меня на финал на площадь Сахарова. Для меня это было неожиданно. Обнимали, поздравляли. Со многими я стала общаться больше именно после победы в конкурсе красоты. Некоторые начали писать чаще, звонить, приглашать гулять. Когда пришла в школу, то ребята подшучивали: "Смотрите, мисс идет". Но все по-доброму.
– Что сказали родители после победы?
– Что гордятся мной. Мама сказала: "Я так и знала, что ты победишь".
– Какой-нибудь подарок родители сделали?
– Мама разрешила в первый учебный день после конкурса не идти в школу. Я считаю это лучшим подарком, который вообще можно придумать.
– Куда дела корону "Мисс Барнаула"?
– На специальной полке в комнате. Там, где находятся все мои 30 медалей как спортсменки.
– Чем еще увлекаешься? Как все твои сверстники "залипаешь" в соцсетях? Или смотришь Навального или Дудя на YouTube?
– Зависаю в TikTok.
– Объясни, почему вам – школьникам – это нравится?
– Не знаю. Я на самом деле не снимаю ролики. Просто смотрю, что делают люди. Не знаю зачем, если честно.
– Заметил, что ты едва ли не на днях завела Instagram. Для чего?
– Раньше у меня ничего нового и интересного в жизни не происходило. А сейчас я планирую свой личный бренд. Буду рассказывать в постах о своих мыслях, как проходит мой день.
– Тебе нравится быть популярной?
– Мне очень хочется стать такой. Приятное чувство, что ты что-то значишь. Что ты востребованный и успешный человек. Что на тебя обращают внимание.
– Сейчас ты этого внимания не получаешь?
– Мне часто пишут мальчики. Хотят познакомиться. Но хочу, чтобы меня оценивали не только по внешности.
– Тебе еще два года учиться в школе. Что думаешь делать дальше?
– Для начала не получать тройки, которых у меня из-за подготовки к конкурсу было много. Не материться. А вообще я хочу участвовать в конкурсе "Мисс Россия". Возможно, через два года, когда будет больше опыта. Не готова я еще к такому высокому уровню. А вообще у меня есть мечта. Но говорить, какая именно, не буду. В любом случае хочу быть успешной девушкой и не связываю себя со спортом и модельным бизнесом.
– Объясни, что означает фраза "стать успешной"? Это быть богатой, известной или что?
– Добиться целей, которые ты хочешь. Это и крепкая семья, и хорошая работа, и много денег.
– Как ты думаешь, когда Сергей Шубенков прочитает интервью, он позвонит тебе?
– (Смеется.) Вряд ли. У него уже есть замечательная семья.
Комментарии
Красавице 16 лет, два года назад перестала материться...
16 лет, два года назад перестала материться...
ну вот уже один плюсик в жизни есть)
3 часа марафетиться это конечно сильно...
Девушка красивая, но на Анджелину Джоли не похожа вообще.
Красавице 16 лет, два года назад перестала материться...
И какое ж тогда у неё было первое слово? Не "мама", а "....мать", что ли...
Выглядит гораздо старше, и это не комплимент.
Насчёт мата это вообще конечно жесть. На той неделе малого со школы встречал, вышли со школы дети, ну не 9ый класс, но около того, человек 10. Столько мата я даже от наших сварщиков на заводе не слышал. А главное не важно мальчики это были или девочки.
Странное это достижение о котором раза 3 или 4 в коротенькой статье говориться.
сейчас дети так и говорят, одни маты
Столько мата я даже от наших сварщиков на заводе не слышал.
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Даже когда за шиворот окалина попадала ?
Материться перестала... а курить и пить?
Молодец девчонка, настоящая и красивая, а те кто гадости написал в комментариях-это вы от зависти.
28.09.2020 09:37
- гость -
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Настоящая - это как? Не резиновая?
те кто гадости написал
А гадости - это как? Всё, что могла - она сама про себя сказала. Материться научилась раньше, чем ходить, надо полагать.
28.09.2020 09:44
- гость -
Настоящая-в понимании без фальши и приукрашивания. Скажите, а кто не умеет материться? В великой юности? И мало таких кто честно об этом скажет.