Грузовик сбил пенсионеров на Чуйском тракте в Алтайском крае

Водитель грузовика с цистерной сбил двоих пенсионеров, которые вышли на Чуйский тракт в Первомайском районе. В паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" опубликовали кадры с места аварии. На них видно, что совершивший наезд мужчина первым делом бросился оказывать первую помощь пострадавшим.

На запись попал момент, где водитель пытается прощупать пульс пенсионерки. Там же в неестественной позе лежит еще один пожилой человек. Во время съемки он был без движения, но судя по тому, что голова поднята – вероятно, в сознании.

О состоянии пострадавших ничего не известно, как и о том, что делали пенсионеры в середине оживленной трассы.

По словам местных жителей, неподалеку от поселка Казачьего, в районе которого произошла авария, находятся дачи. Также есть тропа с остановки электрички, пересекающая проезжую часть.

Комментаторы не исключили, что попавшие под колеса люди могут быть дачниками, грибниками или местными жителями, которые добирались до дома по тропе с остановки.