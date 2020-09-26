Барнаулец покажет свой необычный талант в эфире телешоу

15-летний барнаулец Андрей Демидов в эфире программы "Удивительные люди" продемонстрирует необычный талант. Подросток будет говорить задом наперед.

Свою особенность мальчик заметил в семь лет. Все произошло случайно. По его словам, вместе с мамой они шли по магазину, в голову Андрею пришло слово и он проговорил его наоборот. Ребенку это понравилось и он начал тренировать это умение.

Выступление будет первым для барнаульца. Он, конечно, волнуется, но в своих силах полностью уверен.

Увидеть Андрея по телевизору можно будет уже очень скоро. Эфир программы "Удивительные люди" покажут 27 сентября в 17:50, пишут в сообществе Barnaul22.