В ГИБДД рассказали подробности наезда на пенсионеров на алтайской трассе

Водитель грузовика с цистерной совершил наезд на двух пенсионеров-пешеходов вечером 25 сентября. В ГИБДД рассказали подробности аварии.

"Водитель 1974 г.р., управляя автомобилем Renault Premium с полуприцепом-цистерной, двигаясь со стороны Барнаула в сторону г. Новосибирска, допустил наезд на двух пешеходов: мужчину 1937 г.р. и женщину 1938 г.р., которые переходили проезжую часть", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что люди переходили дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Женщина с переломом основания черепа доставлена в барнаульскую больницу.