В Алтайском крае назвали победителей и лауреатов конкурса "Воспитатель года"

Победителей и лауреатов 13-го регионального профессионального конкурса "Воспитатель года Алтая" наградили в Барнауле 25 сентября. В церемонии приняли участие зампред краевого правительства Игорь Степаненко, министр образования и науки Максим Костенко, председатель комитета по соцполитике АКЗС Татьяна Ильюченко, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Юрий Абдуллаев.

"Только воспитатели и работники детских садов могут стать теми людьми, которых помнят и дети, и родители. Многие вопросы и проблемы решаются именно на уровне этого особого периода жизни ребенка. И этот особый период создаете вы, за что мы вам искренне благодарны! Позвольте пожелать вам здоровья, сил, терпения, совершенствования своих навыков. Мы строим, создаем новые условия и уверены, что все это будет приносить пользу обществу и нашим детям", – поздравил собравшихся Игорь Степаненко.

Всего в региональный этап прошли семь участниц: педагог-психолог детского сада № 3 "Рябинушка" Поспелихинского района Татьяна Безкровных, воспитатель детского сада № 33 города Славгорода Наталья Гарькавая, воспитатель детского сада "Аленушка" из Белокурихи Ольга Матренина, воспитатель средней общеобразовательной школы № 8 города Бийска Валерия Мазова, воспитатель заринского детского сада № 12 "Колокольчик" Инна Морева, воспитатель центра развития ребенка – детского сада № 1 "Жар-птица" Рубцовска Оксана Перова и воспитатель детского сада № 166 "Родничок" из Барнаула Елена Толочманова.

По итогам всех испытаний победителем стала Елена Толочманова, пишет официальный сайт региона. Она получила 200 тысяч рублей и право представлять регион на всероссийском конкурсе. Второе место заняла Ольга Матренина, а третье – Татьяна Безкровных.