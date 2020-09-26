Познер рассказал, почему большинство американцев не любят русских

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему Россия враждебно воспринимается жителями Америки. По его словам, все дело в телевидении.

Познер пояснил, что в США по телевизору показывают только отрицательные картинки о России и большинство людей делают выводы о стране, исходя из того, как им преподносят ситуацию.

Телеведущий отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в России. В пример он привел погромы в Америке, которые у нас показывают, не объясняя причин происходящего.

"На самом деле то же самое происходит в Америке. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", – сказал Владимир Владимирович в беседе с "КП".