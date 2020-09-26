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Новости

Познер рассказал, почему большинство американцев не любят русских

, ИА "Амител"
Это же объясняет и отношение россиян к жителям США
Фото: lino-teatr.ru

Фото: lino-teatr.ru

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему Россия враждебно воспринимается жителями Америки. По его словам, все дело в телевидении.

Познер пояснил, что в США по телевизору показывают только отрицательные картинки о России и большинство людей делают выводы о стране, исходя из того, как им преподносят ситуацию. 

Телеведущий отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в России. В пример он привел погромы в Америке, которые у нас показывают, не объясняя причин происходящего. 

"На самом деле то же самое происходит в Америке. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", – сказал Владимир Владимирович в беседе с "КП"

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2020 13:17
- гость -

Позя становится другом патриотов Императора Мнямняма 4того.

26.09.2020 13:20
- гость -

Познер путинская марионетка, племяш прожив 6 лет в штатах , рассказывал, что у обычных амеров достаточно смутное представление о российских реалиях. Очень многие убеждены, например, что Болгария или Сербия — российские провинции, а путин плохой парень, убивавший оппозиционеров и журналистов и оттяпавший территорию какой-то страны, в целом им плевать что находится или происходит за океаном

26.09.2020 13:23
- гость -

Согласен с Владимиром Владимировичем:"Пиндосы сцут нас гораздо больше".
Странно что он говорит только о телевидении.В голливудских фильмах по этой теме всё гораздо хуже.Государственная пиндосская пропаганда изъела все мозги тамошним простым обывателям.

26.09.2020 13:25
- гость -

то 13:20
----------------------------
Про то что обычные пиндосы тупы как пробки писал Задорнов

26.09.2020 13:26
- гость -

26.09.2020 13:23
- гость -
Согласен с Владимиром Владимировичем:"Пиндосы сцут нас гораздо больше".
Странно что он говорит только о телевидении.В голливудских фильмах по этой теме всё гораздо хуже.Государственная пиндосская пропаганда изъела все мозги тамошним простым обывателям.

Соловьевско-скабеевско пушковская пропаганда изъела все мозги местным простым обывателям.

26.09.2020 13:28
- гость -

*врей рассказал почему американцы не любят русских...?
вотэтоПоворот!

26.09.2020 13:29
- гость -

Есть анекдот про японца в американской школе.

26.09.2020 13:32
- гость -

13:25
- гость -
Про то что обычные пиндосы тупы как пробки писал Задорнов
-----------
Допрыгался, дохайповался и бесславно крякнул этот Миша З.
Задержите дыхание..
Рак - Ра - Бог, к Богу отправился после бана на въезд в США.
Отшутил на 10 из 10.
Молодец, Миша.

26.09.2020 13:33
- гость -

Государственная пиндосская пропаганда изъела все мозги тамошним простым обывателям.
--------------
Есть ли ссылочка на эту вопиющую несправедливость?

26.09.2020 13:39
- гость -

Большинству американцев никакого дела до русских нет, живут лучше и достойнее нас...

26.09.2020 13:42
- гость -

познера в колхоз работать

26.09.2020 13:47
- гость -

Уровень жизни раз в десять выше нашего. И то, что у нас считается вполне приемлемым и достойным, там на уровне бедности находится. Но своей бедноты тоже полным-полно, и в основном это небелые.
И да, дела ни им, ни европейцам - обычным, рядовым гражданам, до нас никакого нет, у них своих забот хватает. Лично я ни разу не испытывал в Европе никакой вражды ни с чьей стороны.
Политики, эти да, сегодня очень сильно опасаются счо стороны наших властей применения химоружия. Им придётся отвечать перед избирателями. Отсюда и давление сильное на Путина, все отлично понимают, откуда растут ноги отравления Алексея Навального.

26.09.2020 13:48
- гость -

пилит деньги российских налогоплательщиков срвместо с Гостелевидением да и ещё нет пургу всякую

26.09.2020 13:50
ЭТО НОРМА

В любой стране так.
Про себя поменьше негатива и побольше позитива, про другие страны, наоборот, больше негатива.

Любая страна заинтересована, чтобы люди не уезжали туда где лучше, а, значит, надо показывать что там хуже. Это во всех странах так.

Начни рекламировать другую страну - так умные и трудолюбивые туда все и ломанутся. А это плохо.

26.09.2020 13:52
- гость -


26.09.2020 13:47
- гость -
Политики, эти да, сегодня очень сильно опасаются счо стороны наших властей применения химоружия.

Да нифига они не опасаются!
Им нужен внешний враг, если его нет, то придумать и демонизировать, чтобы внимание народа от своих проблем отвлекать, и чтобы свои были счастливы, как у них хорошо по сравнению со странами-варварами.

26.09.2020 13:53
- гость -

26.09.2020 13:47
- гость -
Уровень жизни раз в десять выше нашего.

Bloomberg: в этом году количество американцев на грани голода превысит 50 млн.

Bloomberg сообщает – количество американцев, ведущих борьбу с голодом ("fighting hunger" подскочит на 45% в этом году и превысит 50 миллионов человек.

26.09.2020 13:57
- гость -

26.09.2020 13:50
ЭТО НОРМА
В любой стране так.
Про себя поменьше негатива и побольше позитива, про другие страны, наоборот, больше негатива.


Не в любой. У нас например только и слышно, какой Рамзан Кадыров замечательный человек, и ничего плохого про него вы ни от Соловьева, ни от Скабеевой не услышите.

26.09.2020 13:59
- гость -


26.09.2020 13:53
- гость -
И эта грань у них совсем иная. Кроме тоо,это пока лишь прогноз. Мед тем у нас продуктовая инфляция составляет на сегодня минимум 10%. Сколько к концу года окажутся на этой грани? Сейчас даже официальная статистика говорит от 19 млн с доходом ниже прожиточного минимума.

26.09.2020 14:01
- гость -

Пффф.Американцам вообще пофиг на то,как живёт,а точнее выживает большинство населения России.

26.09.2020 14:03
- гость -

Как и нам пофиг на них.
Не пофиг только политикам

26.09.2020 14:10
- гость -

" Живут лучше и достойнее нас " - какой наив . Далеко не все и их немало . Вы хоть посмотрите их передачи и их документальные фильмы и программы , хоть что - нибудь , хоть по ТВ , хоть в интернете . Они много снимают разных передач и программ о своих реалиях и они не так радужны , как в мозгах наших граждан , думающих , что за океаном рай . Там всего хватает , у нас тоже хорошо живут если брать Москву , Питер , Казань и других приблатнённых .

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