50 квартир для детей-сирот купили в Рубцовске

С начала 2020 года в Рубцовске купили 50 квартир для детей-сирот. Специалисты оформляют необходимые документы и передают жилье новым владельцам, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Со своим жильем можно задуматься о создании семьи, тем более я в этом городе отучился на каменщика, работаю и уезжать не планирую. Нравится, что в квартире все готово к заселению, осталось купить мебель", – рассказал один из новоселов Александр Межуев.

В региональном Минстрое отметили, что сумма государственной поддержки на приобретение жилья детям-сиротам в 2020 году составила более 920 миллионов рублей. До конца года в Рубцовска планируют приобрести еще не менее 20 квартир.