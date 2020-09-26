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Две несанкционированные свалки ликвидировали у алтайского села

, ИА "Амител"
Помогла прокуратура
Фото: Прокуратура Алтайского края

Фото: Прокуратура Алтайского края

Прокуратура Алтайского края провела проверку соблюдения администрацией Троицкого района законодательства об охране окружающей среды, а также об отходах производства и потребления.

По ее результатам были обнаружены две несанкционированные свалки и факты складирования бытовых отходов в непредназначенных для этого местах на окраине с. Троицкое. 

"На данных участках местности хаотично размещались кучи твердых бытовых отходов, состоящих в том числе из стеклотары, предметов из полимерных материалов, средств бытовой и автомобильной химии, строительного мусора, сельскохозяйственных отходов", — говорится в сообщении ведомства. 

По итогу все нарушения были устранены, а свалки ликвидированы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2020 19:17
Шлямбур

А санкционированные свалки есть в сёлах?

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