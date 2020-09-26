Две несанкционированные свалки ликвидировали у алтайского села

Прокуратура Алтайского края провела проверку соблюдения администрацией Троицкого района законодательства об охране окружающей среды, а также об отходах производства и потребления.

По ее результатам были обнаружены две несанкционированные свалки и факты складирования бытовых отходов в непредназначенных для этого местах на окраине с. Троицкое.

"На данных участках местности хаотично размещались кучи твердых бытовых отходов, состоящих в том числе из стеклотары, предметов из полимерных материалов, средств бытовой и автомобильной химии, строительного мусора, сельскохозяйственных отходов", — говорится в сообщении ведомства.

По итогу все нарушения были устранены, а свалки ликвидированы.