Две несанкционированные свалки ликвидировали у алтайского села

Прокуратура Алтайского края провела проверку соблюдения администрацией Троицкого района законодательства об охране окружающей среды, а также об отходах производства и потребления.
По ее результатам были обнаружены две несанкционированные свалки и факты складирования бытовых отходов в непредназначенных для этого местах на окраине с. Троицкое.
"На данных участках местности хаотично размещались кучи твердых бытовых отходов, состоящих в том числе из стеклотары, предметов из полимерных материалов, средств бытовой и автомобильной химии, строительного мусора, сельскохозяйственных отходов", — говорится в сообщении ведомства.
По итогу все нарушения были устранены, а свалки ликвидированы.
Комментарии
А санкционированные свалки есть в сёлах?