Светлана Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия

"Бюллетень кинопрокатчика" опубликовал список из десяти лучших российских актрис десятилетия. Лидером списка стала Светлана Ходченкова.

При составлении рейтинга учитывались сразу несколько критериев: число проектов с участием артистки, число главных ролей, зарубежные проекты, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актрисы и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Ходченкова отметилась рекордным количеством главных ролей и премией "Золотой Орел". На втором месте оказалась Александра Бортич, а на третьем – Елена Лядова.

В десятку вошли Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.