Поезд насмерть сбил человека у садоводства в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали о происшествии у садоводства "Трансмашевец". Здесь поезд насмерть сбил человека.

"Только что возле садоводства "Трансмашевец" под Барнаулом поезд сбил человека, скорей всего насмерть, от удара тело улетело на дорогу", — говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что в Камне-на-Оби поезд наехал на подростка. По словам машиниста, при выходе из кривой он на достаточно близком расстоянии увидел человека, который лежал на рельсах. Машинист начал резко тормозить, но избежать наезда не удалось, и подросток получил тяжелые травмы.