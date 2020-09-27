Два дома загорелись в Барнауле

Серьезный пожар в частном секторе потушили спасатели в Барнауле. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, утром 27 сентября загорелись два дома, расположенные на проезде Центральном.

На момент прибытия первого подразделения горели крыши двух строений и существовала угроза распространения пламени на соседние постройки.

"Огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям одноэтажных построек, была угроза перехода на соседние", — уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидировали. Причину возникновения огня установят по итогам пожарной экспертизы.