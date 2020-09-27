Томенко и Романенко поздравили жителей региона с Днем туризма

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко сделали совместное поздравление с Всемирным днем туризма для представителей региональной туротрасли, жителей и гостей региона.
Они поблагодарили представителей турбизнеса, которые в период пандемии ответственно соблюдали ковидные ограничения, чтобы оградить туристов от риска распространения заболевания.
Томенко и Романенко выразили уверенность, что в Алтайском крае созданы все условия, для того чтобы покорить сердце любого туриста.
"В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона. Будем продолжать работать с инвесторами, улучшать сервис, развивать новые направления и создавать дополнительные объекты. Уверены, что, несмотря на сложности текущего года, отрасль ждет ускоренное развитие и надежное будущее", – гласит текст поздравления, опубликованный на сайте регионального правительства.
Губернатор и спикер АКЗС пожелали отдыхающим отличного настроения, интересных маршрутов и незабываемых впечатлений.
Комментарии
Ну и рыла.
Томенко и Романенко - судя по фамилиям это украинцы нас поздравили?
фотограф мастер.
- гость -
Томенко и Романенко - судя по фамилиям это украинцы нас поздравили?
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Именно)))
27.09.2020 14:15
- гость -
На себя посмотри.
саша и паша - два дл....ба мэйд ин укрораша
В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона
Больные люди, что с них взять
Сало
2 центнера сала, никак не меньше.
В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона
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Заводы сильно гудят, шумят, рабочие требуют зарплат, зачем им это? Туризм лучше, спокойнее - понаставили шалашей, деревянных домиков, да взимай дань с туристов.
Хоседя!Все толкуют про заводы и пароходы,но!Кто из вас пойдет туда работать?Кто встанет к станку?Все мечтают быть и это только в худшем случае-юристами и бухгалтерами,а в лучшем-управленцами в администрациях, или депутатами в Думе.Народ!Хорош уже бухтеть про заводы и фабрики!Рабочий люд-вымирающий и крайне непопулярный класс.На предприятиях постоянно требуются кадры, но что-то очередей в отделы кадров не видать.(
Вас поздравили, а вы злословите. Воспитание.
27.09.2020 16:08
- гость -
Малавата!Малавата будет!Поздравить то поздравили, а угостить?
Украинская рада у нас не часом?