Томенко и Романенко поздравили жителей региона с Днем туризма

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко сделали совместное поздравление с Всемирным днем туризма для представителей региональной туротрасли, жителей и гостей региона.

Они поблагодарили представителей турбизнеса, которые в период пандемии ответственно соблюдали ковидные ограничения, чтобы оградить туристов от риска распространения заболевания.

Томенко и Романенко выразили уверенность, что в Алтайском крае созданы все условия, для того чтобы покорить сердце любого туриста.

"В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона. Будем продолжать работать с инвесторами, улучшать сервис, развивать новые направления и создавать дополнительные объекты. Уверены, что, несмотря на сложности текущего года, отрасль ждет ускоренное развитие и надежное будущее", – гласит текст поздравления, опубликованный на сайте регионального правительства.

Губернатор и спикер АКЗС пожелали отдыхающим отличного настроения, интересных маршрутов и незабываемых впечатлений.