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Новости

Томенко и Романенко поздравили жителей региона с Днем туризма

, ИА "Амител"
Они выразили уверенность, что туротрасль ждет ускоренное развитие
Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: из архива amic.ru

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: из архива amic.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко сделали совместное поздравление с Всемирным днем туризма для представителей региональной туротрасли, жителей и гостей региона.

Они поблагодарили представителей турбизнеса, которые в период пандемии ответственно соблюдали ковидные ограничения, чтобы оградить туристов от риска распространения заболевания.

Томенко и Романенко выразили уверенность, что в Алтайском крае созданы все условия, для того чтобы покорить сердце любого туриста.

"В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона. Будем продолжать работать с инвесторами, улучшать сервис, развивать новые направления и создавать дополнительные объекты. Уверены, что, несмотря на сложности текущего года, отрасль ждет ускоренное развитие и надежное будущее", – гласит текст поздравления, опубликованный на сайте регионального правительства.

Губернатор и спикер АКЗС пожелали отдыхающим отличного настроения, интересных маршрутов и незабываемых впечатлений.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.09.2020 14:15
- гость -

Ну и рыла.

27.09.2020 14:34
- гость -

Томенко и Романенко - судя по фамилиям это украинцы нас поздравили?

27.09.2020 14:41
Эхо

фотограф мастер.

27.09.2020 14:41
- гость -


- гость -
Томенко и Романенко - судя по фамилиям это украинцы нас поздравили?
-----------
Именно)))

27.09.2020 14:42
- гость -

27.09.2020 14:15
- гость -
На себя посмотри.

27.09.2020 14:47
- гость -

саша и паша - два дл....ба мэйд ин укрораша

27.09.2020 14:49
Пионер

В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона

Больные люди, что с них взять

27.09.2020 14:50
- гость -

Сало

27.09.2020 15:20
- гость -

2 центнера сала, никак не меньше.

27.09.2020 15:24
- гость -

В последние годы мы добились устойчивого восприятия Алтайского края как туристического региона
_____________________________

Заводы сильно гудят, шумят, рабочие требуют зарплат, зачем им это? Туризм лучше, спокойнее - понаставили шалашей, деревянных домиков, да взимай дань с туристов.

27.09.2020 15:37
- гость -

Хоседя!Все толкуют про заводы и пароходы,но!Кто из вас пойдет туда работать?Кто встанет к станку?Все мечтают быть и это только в худшем случае-юристами и бухгалтерами,а в лучшем-управленцами в администрациях, или депутатами в Думе.Народ!Хорош уже бухтеть про заводы и фабрики!Рабочий люд-вымирающий и крайне непопулярный класс.На предприятиях постоянно требуются кадры, но что-то очередей в отделы кадров не видать.(

27.09.2020 16:08
- гость -

Вас поздравили, а вы злословите. Воспитание.

27.09.2020 16:30
- гость -

27.09.2020 16:08
- гость -
Малавата!Малавата будет!Поздравить то поздравили, а угостить?

27.09.2020 16:32
Миша

Украинская рада у нас не часом?

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