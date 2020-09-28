Магнитная буря обрушится на Алтайский край 29 сентября

Сильная магнитная буря ударит по Алтайскому краю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, начнется буря около шести часов утра и достигнет пика к полудню. Вероятность сильного магнитного шторма ученые оценили к 25%.

Чаще всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Особое внимание на свое здоровье в эти дни стоит обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.