Алтайскому краю исполнилось 83 года. 28 сентября 1937 года регион выделили из состава Западно-Сибирского края, включавшего к тому времени территорию нынешних Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. В состав Алтайского края вошли 55 районов и Ойротская автономная область (с 1948 года – Горно-Алтайская).

По данным Алтайкрайстата на 1 января 2020 года, в регионе живут чуть более 2,3 млн человек, из которых около 1 млн – сельское население. Край насчитывает 12 городов, 59 районов, шесть рабочих поселков и более 1,5 тыс. сел.

Регион более чем на четверть обеспечивает страну крупами, на 11,4% – мукой, на 13,2% – сырами, сообщает Крайстат.