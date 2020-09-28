Пятилетний бийчанин с серьезным переломом не может получить лечение из-за COVID

Жительница Бийска в социальных сетях рассказала о том, что ее пятилетний сын не может получить медицинскую помощь из-за коронавируса. У мальчика закрытый перелом со смещением, но из-за положительного теста на ковид его отправили домой на карантин.

Бийские врачи провели закрытую репозицию, но она не дала результатов, тогда ребенка начали готовить к отправке в Барнаул. Мазок выявил у мальчика коронавирус, но, по словам его мамы, повторный анализ и кровь на антитела у него не брали. Барнаул отказался принимать пациента и его отправили на 14-дневный карантин.

"Рука под таким гипсом у ребенка болит, место перелома сине-черное и опухшее, плечо опустилось под тяжестью гипса и в местах соприкосновения тела и руки начали образовываться пролежни. Ребенок находится под обезболивающими практически постоянно", – пишет женщина.

По ее словам, обращения в Минздрав и правительство края остаются без ответа, а комментарии на правительственных страницах в социальных сетях быстро удаляются. Без своевременной помощи пятилетний ребенок может остаться инвалидом.

Amic.ru обратился за комментариями в региональный Минздрав.