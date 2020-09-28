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Новости

Пятилетний бийчанин с серьезным переломом не может получить лечение из-за COVID

, ИА "Амител"
Состояние мальчика ухудшается
Фото: spravedlivo.center

Фото: spravedlivo.center

Жительница Бийска в социальных сетях рассказала о том, что ее пятилетний сын не может получить медицинскую помощь из-за коронавируса. У мальчика закрытый перелом со смещением, но из-за положительного теста на ковид его отправили домой на карантин. 

Бийские врачи провели закрытую репозицию, но она не дала результатов, тогда ребенка начали готовить к отправке в Барнаул. Мазок выявил у мальчика коронавирус, но, по словам его мамы, повторный анализ и кровь на антитела у него не брали. Барнаул отказался принимать пациента и его отправили на 14-дневный карантин. 

"Рука под таким гипсом у ребенка болит, место перелома сине-черное и опухшее, плечо опустилось под тяжестью гипса и в местах соприкосновения тела и руки начали образовываться пролежни. Ребенок находится под обезболивающими практически постоянно", – пишет женщина. 

По ее словам, обращения в Минздрав и правительство края остаются без ответа, а комментарии на правительственных страницах в социальных сетях быстро удаляются. Без своевременной помощи пятилетний ребенок может остаться инвалидом. 

Amic.ru обратился за комментариями в региональный Минздрав. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.09.2020 11:06
Наталья

Амик, помогите людям.

У нас пока проблему на всю страну не озвучишь - никто не пошевелится!

28.09.2020 11:08
- гость -

Это состав преступления.

28.09.2020 11:15
- гость -

Ужас. Куда прокуратура смотрит? Где детский обдусмен? Вот она попова медицина. Как там дела Ковикдора Петровича? Довели все.... Реформаторы

28.09.2020 11:23
гость

Хосспадиии, реально двинулись окончательно с этим вирусом. Давайте никого лечить не будем от серьезных заболеваний, не будем оказывать экстренную или неотложную помощь людям, у нас же только чертов ковид есть!
Как вы уже достали с этим идиотизмом

28.09.2020 11:24
Гостья

Может жалобу в прокуратуру написать.На отказ от помощи и оставление в опасной ситуации.Может хоть так найдут выход.

28.09.2020 11:28
Барнаулец

Попов ждет пока кто то под окна к нему с ружьем придет??? Так придет???
Вы людей лечить начнете или нет!!! Ты зачем сюда приехал умник???

28.09.2020 11:32
- гость -

Вот так и накручивается статистика смертности от ковида!

28.09.2020 11:38
Обыватель

Неудобные комментарии всегда удаляются. Здесь тоже, кстати.

28.09.2020 11:42
- гость -

Мамаша истеричка, похоже.

28.09.2020 11:43
Бабуля

Многие видят мальчика и я искренне сочувствую ему..Но есть и врачи,которых мало.От одного мальчика может заразиться сразу несколько врачей.И тогда следующих просто некому будет принимать.Это печальная реальность наших дней.Мы заложники этой ситуации абсолютно все.Это следует помнить,выходя на улицу без маски.Врачей больше не становится,они умирают тоже от ковида .А большинство тупо не носит маски,подвергая всех вокруг опасности..Мальчика жаль,он точно не виноват ни в чем..Неужели наше Министерство не может решить этот вопрос?

28.09.2020 11:49
- гость -

Вот родители маленьких пациентов детской травмы обрадуются, что к их детям зараженного смертельным вирусом больного подселят. И тоже в прокуратуру побегут!

28.09.2020 11:51
- гость -

28.09.2020 11:43
Бабуля


совсем куку?
ребенок 5ти лет виноват в том что сломал руку не вовремя???
месяц ждать отрицательных псевдотестов?
которые через один ложно положительные и ложноотрицательные

маска вас спасти не может
как и ваше сидение дома безвылазное
КОВИд он везде, помогите мальчонке

28.09.2020 11:53
- гость -

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев дал пять советов по защите от коронавируса. Главный из них — обратиться к врачу.

28.09.2020 11:55
- гость -

28.09.2020 11:49
- гость -
Вот родители маленьких пациентов детской травмы обрадуются, что к их детям зараженного смертельным вирусом больного подселят. И тоже в прокуратуру побегут!

тесты не показательны, там же в травме могут лежать ковидные бессимптомники
предлагаете выпросить его на мусорку?

28.09.2020 11:55
- гость -

28.09.2020 11:42
- гость -
Мамаша истеричка, похоже.


молодец мамаша.
не ждет манны небесной а звонит в набат

28.09.2020 12:07
- гость -

Спасибо Амику, что подключились к данной ситуации.

28.09.2020 12:07
гость

28.09.2020 11:49
- гость
-28.09.2020 11:43
Бабуля

С головой совсем плохо стало???
Вы себе -то тесты сделайте, вполне возможно что сами являетесь носителями этого СМЕРТЕЛЬНОГО вируса, только знать не знаете.
Эти тесты - фуфло полнейшее. Также как этот вирус

А мамочка молодец!

28.09.2020 12:39
- гость -

28.09.2020 12:07
- гость -
Спасибо Амику, что подключились к данной ситуации.


+1000000000

ждем ответа минздрава!!!!!!!!!

28.09.2020 12:54
- гость -

тесты не показательны, там же в травме могут лежать ковидные бессимптомники

Мамкин вирусолог, как ты определяешь, что показательно, а что нет? Предлагаешь зараженного ребенка к незараженным подселить?

28.09.2020 12:54
- гость -

А какая разница болен мальчик короновирусом или нет? Врачи должны принять противовирусные меры (костюм там...) и оказать помощь мальчику! В чем проблема?!

28.09.2020 13:14
- гость -

Мальчику, судя по тексту, наложили гипс, т.е. срочную помощь все-таки оказали. Надо ли что-то еще делать - это надо врачей послушать, не только маму. Из Бийска с переломами руки всех что-ли в Барнаул привозят на госпитализацию? Я не врач, объясните.

28.09.2020 13:14
- гость -

В чем проблема?!
.
А проблема опять таки в пресловутых врачах, сначала они бахилы отказываются надевать, потом детей лечить, а дальше что? Они будут сидеть дома и получать з\п лишь по факту что они числятся в трудовой - "врач".

28.09.2020 13:15
- гость -

28.09.2020 11:51
- гость -
28.09.2020 11:43
Бабуля

совсем куку?
ребенок 5ти лет виноват в том что сломал руку не вовремя???
--------
Бабуля все правильно говорит. Виноват, конечно, не ребенок, а его родители. Ни от коронавируса не уберегли, ни от перелома.

28.09.2020 13:17
- гость -

28.09.2020 12:07
гость

А мамочка молодец!
----------
В чем молодец? В том, что ребенок оказался в такой ситуации - с коронавирусом и с переломом?

28.09.2020 13:21
- гость -

Думаю, теперь решат проблему. Вообще, как-то так получается, что медицина должна быть готова оказать помощь больному и с вирусом тоже, может какие-то отдельные помещения в специализированных отделениях. За полгода уже можно было приспособиться. Врачей, конечно, жалко, но они тоже должны понимать, что в чрезвычайных ситуациях- это вторая группа населения, которая мобилизуется после военных, а государство должно это достойно оплачивать.

28.09.2020 13:31
- гость -

28.09.2020 13:21
- гость -
Врачей, конечно, жалко, но они тоже должны понимать, что в чрезвычайных ситуациях- это вторая группа населения, которая мобилизуется после военных, а государство должно это достойно оплачивать.

Должно, но не оплачивает. Где-то затерялись деньги, о которую говорил Путин.

28.09.2020 14:18
гость

28.09.2020 13:17
- гость -

Молодец в том, что бьет во все колокола. Оказывать помощь нужно не только тем, кто с вирусней, но и тем кому она действительно необходима, даже если за нее призовых не предусмотрено.
Дело не только в переломе, а в принципе в других болезнях, где необходима медицинская помощь, но в связи с процветающим коронобесием, которой не добиться.

28.09.2020 14:34
- гость -

А как с ВИЧ и СПИДом лечат, как рожают с такими диагнозами? Фигня какая-то. Попов не в состоянии обеспечить процесс по оказанию услуг?

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