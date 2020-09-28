Формат церемонии прощания с вратарем ХК "Динамо" изменили из-за вспышки COVID в клубе

Сразу у 14 игроков хоккейного клуба "Динамо-Алтай" выявили положительные результаты тестов на коронавирус. В результате вся команда и тренерский штаб отправились на самоизоляцию. Ближайшие матчи команды отменены. Кроме того, из-за вспышки вируса Роспотребнадзор запретил массовую церемонию прощания с погибшим в ДТП вратарем клуба Вадимом Ореховым. Она состоится 29 сентября в Барнауле. Изначально планировалось, что церемония пройдет в "Титов-арене". Однако клуб не получил разрешения.
Тестирование игроков прошло сразу после выездных игр в Саратове, где наша команда провела несколько хороших матчей. После приезда в Барнаул хоккеистам сделали тесты, которые дали положительный результат. В итоге ближайшие домашние матчи с курганским "Юниором" не состоятся. В составе соперников динамовцев также произошла вспышка COVID.
Заражение игроков случилось на фоне огромной трагедии в клубе. В ночь на 27 сентября в Барнауле в ДТП погиб 25-летний вратарь "Динамо-Алтай" Вадим Орехов. Он был пассажиром Land Rover, водитель которого не справился с управлением и врезался в столб. За рулем автомобиля находился другой вратарь команды – Данил Тимченко. Он не пострадал.
Церемония прощания с Вадимом Ореховым пройдет 29 сентября в Алтайском похоронном доме с 13:00 до 15:00 (ул. Г. Титова, 9а), зал № 1. Похоронят вратаря в его родном городе Новосибирске.
Комментарии
"Формат церемонии прощания"
Перл!
Один вратарь в могилу, другой вратарь в тюрьму...
А теперь для интереса посмотрим, насколько коварная ковидла кошмарна для здоровых людей. Как ни крути, а хоккеисты народ публичный, и их после болезни не спрячешь.
Тут со своим коронавирусом боремся. А эти ещё саратовский везут))
Что-то не видно идиотов со своей шуткой: попал в аварию, приписали коронавирус
28.09.2020 13:52
- гость - А вы и есть этот идиот. Первый прямо, гордость не берет?