Формат церемонии прощания с вратарем ХК "Динамо" изменили из-за вспышки COVID в клубе

Сразу у 14 игроков хоккейного клуба "Динамо-Алтай" выявили положительные результаты тестов на коронавирус. В результате вся команда и тренерский штаб отправились на самоизоляцию. Ближайшие матчи команды отменены. Кроме того, из-за вспышки вируса Роспотребнадзор запретил массовую церемонию прощания с погибшим в ДТП вратарем клуба Вадимом Ореховым. Она состоится 29 сентября в Барнауле. Изначально планировалось, что церемония пройдет в "Титов-арене". Однако клуб не получил разрешения.

Тестирование игроков прошло сразу после выездных игр в Саратове, где наша команда провела несколько хороших матчей. После приезда в Барнаул хоккеистам сделали тесты, которые дали положительный результат. В итоге ближайшие домашние матчи с курганским "Юниором" не состоятся. В составе соперников динамовцев также произошла вспышка COVID.

Заражение игроков случилось на фоне огромной трагедии в клубе. В ночь на 27 сентября в Барнауле в ДТП погиб 25-летний вратарь "Динамо-Алтай" Вадим Орехов. Он был пассажиром Land Rover, водитель которого не справился с управлением и врезался в столб. За рулем автомобиля находился другой вратарь команды – Данил Тимченко. Он не пострадал.

Церемония прощания с Вадимом Ореховым пройдет 29 сентября в Алтайском похоронном доме с 13:00 до 15:00 (ул. Г. Титова, 9а), зал № 1. Похоронят вратаря в его родном городе Новосибирске.