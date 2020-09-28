Американскую валюту в скором времени может ожидать резкое падение. Такого мнения придерживается экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

Как пишет Project Syndicate со ссылкой на слова Роуча, реальный эффективный обменный курс доллара снизился на 4,3% с мая по август, но при этом все равно остается наиболее переоцененной из мировых валют.

Экономист назвал три причины, согласно которым широкий индекс американской валюты упадет к концу 2021 года на 35%. Это резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют (например, евро и юань), а также "исчезновение особой ауры американской исключительности".

По словам Роуча, падение доллара только началось.

Ранее amic.ru писал, что, по мнению аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, к 2022 году за один доллар будут давать 61 рубль.