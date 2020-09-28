Американскую валюту в скором времени может ожидать резкое падение. Такого мнения придерживается экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.
Как пишет Project Syndicate со ссылкой на слова Роуча, реальный эффективный обменный курс доллара снизился на 4,3% с мая по август, но при этом все равно остается наиболее переоцененной из мировых валют.
Экономист назвал три причины, согласно которым широкий индекс американской валюты упадет к концу 2021 года на 35%. Это резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют (например, евро и юань), а также "исчезновение особой ауры американской исключительности".
По словам Роуча, падение доллара только началось.
Ранее amic.ru писал, что, по мнению аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, к 2022 году за один доллар будут давать 61 рубль.
Комментарии
когда он опять к 60 копейкам вернётся, как при СССР?
нельзя вечно искусственно опускать рубль.
28.09.2020 12:54
- гость -
когда он опять к 60 копейкам вернётся, как при СССР?
считайте сами, средняя зарплата выросла с 80 руб до 40тыс, это в 500 раз.
если 60 коп умножить на 500 то получится 300 руб.
Так что паритет еще не достигнут, если не согласны предоставте пруф.
Когда начнут валиться финансовые рынки, доллар сильно укрепится, народ побежит из фиктивных бумажек в реальный кэш.
Ну, а дальше? Кто знает, как всё сложится?
Одно можно точно сказать: эрэфский рубль будет брошен в топку для поддержания на плаву доллара. Наша "суверенная" власть, во гдаве с главой, это обеспечит, не сомневайтесь.
Фантазёры... идите реальный курс посмотрите, сказочники.
"Рейгономика рухнет" об этом мне ещё в середине 80х рассказывали на пионерский политинформациях. но рухнул рубль и СССР
Сколько живу, эксперты всё предрекают доллару падение. А он не падает, не слушается экспертов, вот же какой нехороший.
Средняя зарплата 80 рублей ? Это только у учителей и библиотекарей да у молодого мед.персонала , работающего только на ставку . У рабочего класса в разы больше .Средняя по стране минимум 120 руб была .
Даже если доллар рухнет, что нереально, то наш деревянный точно не поднимется - иначе зачем Путин краковяк с Набиулиной отплясывает?
сегодня он подползает уже к 79, был здесь такой экспэрд, Бося2014, они с дедом все время хохотали кто предсказывал 80 и выше, их больше нет, больше не хохочут
28.09.2020 13:55
- гость -
Этот тролль понятия не имеет о средней зарплате в Союзе. 70 рублей в 70-80 года это техничка. После окончания вуза в 78 году пошел на зарплату 180 руб, доярки получали 300...
Пока доллар сохнет, рубль сдохнет
П............. Ы