Алтайский край признали самым ЗОЖным регионом Сибири

Алтайский край занял 36-е место по стране и первое место в Сибирском федеральном округе по приверженности населения к здоровому образу жизни за 2019 год, сообщает РИА "Новости".

При составлении рейтинга учитывались: доля жителей, которые занимаются спортом, потребление алкоголя и табака, количество преступлений, совершенных в нетрезвом виде, смертность от отравлений алкоголем, а также доля работников вредных и опасных производств.

Второе место среди сибирских регионов заняла Новосибирская область (45-е место в общем рейтинге), третье – Омская область (46). Четвертую позицию занимает Республика Алтай (50), а пятое – Республика Тыва (56). Хуже всего в Сибири со здоровым образом жизни дела обстоят в Хакасии – регион занял 80-е место в общероссийском рейтинге.

При этом Алтайскому краю удалось сохранить позиции – в 2018 году регион также занимал 36-е место.

Первое место по стране занял Дагестан, второе – Чечня, третье – Адыгея. Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика занимают четвертое и пятое места соответственно.

Как отметили исследователи, за прошедший год доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, выросла на 3,2% и достигла 43%.