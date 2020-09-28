Алтайские студенты приготовили самую длинную сырную косичку

Студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий к 80-летию профессионального технического образования изготовили самую длинную сырную косичку. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

В длину изделие получилось 23,1 метра, а его вес составил 24,2 килограмма. Молодые специалисты работали над ним четыре часа. Процесс курировали технолог по инновациям Маргарита Черданцева и эксперт регионального чемпионата по компетенции "Парикмахерское искусство" Юлия Зеленцова.

Прошлый рекорд был установлен в 2007 году. Тогда Салаирский маслосырзавод представил изделие длиной 16,61 метра.