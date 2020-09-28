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Новости

Лукашенко ответил на призыв Макрона покинуть пост

, ИА "Амител"
Президент Белоруссии назвал французского коллегу "незрелым политиком"
Фото: voi.com.ua

Фото: voi.com.ua

Александр Лукашенко ответил Эмманюэлю Макрону на призыв покинуть президентский пост. Глава Республики Беларусь посоветовал французскому коллеге заняться своими делами, пишет ТАСС

"Как опытный политик – незрелому, хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", – сказал Лукашенко. 

По его словам, Макрон должен был уйти с поста еще два года назад, когда во Франции началась первая волна протестов. А теперь, считает Лукашенко, массовые беспорядки в стране стали принимать как норму. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.09.2020 14:59
- гость -

"Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать..."

Перефразирую: Как перезрелый политик- незрелому....

28.09.2020 15:20
- гость -

Макрон-амбициозный выскочка.Мечтает стать Де Голем, а кишка тонка.Не быть ему не Миттераном,ни Шираком, те как известно уже были помельче.Я думаю у них сейчас идет соревнование между Макроном и Олландом, кто станет выше по популярности и значимости, но все едино-оба на уровне плинтуса.Макрон пытается заткнуть за пояс фрау Мёркель, но это лишь жалкие потуги.Бацька по уровню изворотливости,превосходит всех их вместе взятых.Чутье его конечно стало подводить, но он пока еще берет свое своей хитрозадостью.

28.09.2020 15:33
Жоржик

Молодец батька, показал сопливому пацану его место.

28.09.2020 15:34
Павсекакий

Ну конечно, чтоб созреть надо лет 20 посидеть во власти. Что-то только у незрелых политиков страны более развитые, а там где зрелые - торговля ресурсами в карман куски зрелых фруктов и нищее население.

28.09.2020 15:37
месный

Будьбэмэну есть чем доказать что н именно победил на выборах, а не нарисовали ему результат?

28.09.2020 16:09
- гость -

28.09.2020 15:37
месный
Он конкретно тебе, обезьяне, доказывать должен? или еще кому?

28.09.2020 16:15
- гость -

Отлично сказано Батькой! В карман за словом не лезет! Так и надо эту заграницу мордой тыкать в их же лицемерие..

28.09.2020 16:16
- гость -

Отлично сказано Батькой! В карман за словом не лезет! Так и надо эту заграницу мордой тыкать в их же лицемерие..

ну да, вам с уличного туалета виднее

28.09.2020 16:20
- гость -

16:16- гость - "вам с уличного туалета виднее"

А вы откуда вякаете? Откуда вам эта картина видна? Любитель подглядывать в туалетные дырки, извращенец...

28.09.2020 16:22
- гость -

Агрофюреру только и остается что болтовнёй заниматься. Опытный политик, ага, уголовник ты Саша и коррупционный. Вот и всё что ты есть.

28.09.2020 16:23
- гость -

Нашему бы тоже пример взять такого общения с заграничными хамами..

28.09.2020 16:29
- гость -

Лукашенко браво! Пошел этот коллективный запад в зад и женский перед.

28.09.2020 16:34
- гость -

Да, кстати, инаугурация Лукашенко - картина Репина "НЕ ЖДАЛИ". И тут молодец!

28.09.2020 16:38
- гость -

Правильно, Бацька, молодец, натягивай их как можешь, Этот запад натуральные крысы

28.09.2020 16:41
- гость -

А что еще может преступник, захвативший власть на 26 лет, ответить - что его избрали?!

28.09.2020 16:41
- гость -

Батька молодец, всем утер нос, и нашим, и западным политикам!

28.09.2020 16:45
- гость -

Лукашенко удачи и берегите себя, Александр Григорьевич!

28.09.2020 16:47
- гость -

Ой, та пусть "коллеХтивный запад" уже умоется. Какое их собачье дело? Пусть в своих странах сначала порядок наведут.

28.09.2020 17:24
- гость -

28.09.2020 16:41
- гость -
А кто решил, что он преступник?Есть решение суда?Какого?

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