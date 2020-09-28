Лукашенко ответил на призыв Макрона покинуть пост

Александр Лукашенко ответил Эмманюэлю Макрону на призыв покинуть президентский пост. Глава Республики Беларусь посоветовал французскому коллеге заняться своими делами, пишет ТАСС.

"Как опытный политик – незрелому, хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", – сказал Лукашенко.

По его словам, Макрон должен был уйти с поста еще два года назад, когда во Франции началась первая волна протестов. А теперь, считает Лукашенко, массовые беспорядки в стране стали принимать как норму.