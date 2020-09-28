Лукашенко ответил на призыв Макрона покинуть пост

Александр Лукашенко ответил Эмманюэлю Макрону на призыв покинуть президентский пост. Глава Республики Беларусь посоветовал французскому коллеге заняться своими делами, пишет ТАСС.
"Как опытный политик – незрелому, хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", – сказал Лукашенко.
По его словам, Макрон должен был уйти с поста еще два года назад, когда во Франции началась первая волна протестов. А теперь, считает Лукашенко, массовые беспорядки в стране стали принимать как норму.
Комментарии
"Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать..."
Перефразирую: Как перезрелый политик- незрелому....
Макрон-амбициозный выскочка.Мечтает стать Де Голем, а кишка тонка.Не быть ему не Миттераном,ни Шираком, те как известно уже были помельче.Я думаю у них сейчас идет соревнование между Макроном и Олландом, кто станет выше по популярности и значимости, но все едино-оба на уровне плинтуса.Макрон пытается заткнуть за пояс фрау Мёркель, но это лишь жалкие потуги.Бацька по уровню изворотливости,превосходит всех их вместе взятых.Чутье его конечно стало подводить, но он пока еще берет свое своей хитрозадостью.
Молодец батька, показал сопливому пацану его место.
Ну конечно, чтоб созреть надо лет 20 посидеть во власти. Что-то только у незрелых политиков страны более развитые, а там где зрелые - торговля ресурсами в карман куски зрелых фруктов и нищее население.
Будьбэмэну есть чем доказать что н именно победил на выборах, а не нарисовали ему результат?
28.09.2020 15:37
месный
Он конкретно тебе, обезьяне, доказывать должен? или еще кому?
Отлично сказано Батькой! В карман за словом не лезет! Так и надо эту заграницу мордой тыкать в их же лицемерие..
Отлично сказано Батькой! В карман за словом не лезет! Так и надо эту заграницу мордой тыкать в их же лицемерие..
ну да, вам с уличного туалета виднее
16:16- гость - "вам с уличного туалета виднее"
А вы откуда вякаете? Откуда вам эта картина видна? Любитель подглядывать в туалетные дырки, извращенец...
Агрофюреру только и остается что болтовнёй заниматься. Опытный политик, ага, уголовник ты Саша и коррупционный. Вот и всё что ты есть.
Нашему бы тоже пример взять такого общения с заграничными хамами..
Лукашенко браво! Пошел этот коллективный запад в зад и женский перед.
Да, кстати, инаугурация Лукашенко - картина Репина "НЕ ЖДАЛИ". И тут молодец!
Правильно, Бацька, молодец, натягивай их как можешь, Этот запад натуральные крысы
А что еще может преступник, захвативший власть на 26 лет, ответить - что его избрали?!
Батька молодец, всем утер нос, и нашим, и западным политикам!
Лукашенко удачи и берегите себя, Александр Григорьевич!
Ой, та пусть "коллеХтивный запад" уже умоется. Какое их собачье дело? Пусть в своих странах сначала порядок наведут.
28.09.2020 16:41
- гость -
А кто решил, что он преступник?Есть решение суда?Какого?