Адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева назвала агентству "Прайм" условия для получения второй пенсии, которая предусмотрена законодательством.
По ее словам, претендовать сразу на две выплаты могут военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военных, погибших при прохождении службы.
Как отметила Ермолаева, большинство случаев относится к военным. Например, те россияне, которые получили инвалидность при травме во время несения службы, имеют право на пенсию по инвалидности и пенсию по старости одновременно.
При этом такие же правила действуют и в отношении ветеранов ВОВ или россиян, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, аналогичный порядок субсидий существует в отношении нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также родственников погибших летчиков-космонавтов.
Комментарии
Открою военную тайну: так называемая вторая пенсия военного пенсионера составляет около полутора тысяч, при условии, что после увольнения в запас он продолжал трудиться и проработал достаточно времени для назначения пенсии и это не та сумма, которая назначается гражданскому пенсионеру. Называть это второй пенсией некорректно. Просто получается, что эта доплата к военной пенсии, а выплачивается она из ПФР.