Адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева назвала агентству "Прайм" условия для получения второй пенсии, которая предусмотрена законодательством.

По ее словам, претендовать сразу на две выплаты могут военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военных, погибших при прохождении службы.

Как отметила Ермолаева, большинство случаев относится к военным. Например, те россияне, которые получили инвалидность при травме во время несения службы, имеют право на пенсию по инвалидности и пенсию по старости одновременно.

При этом такие же правила действуют и в отношении ветеранов ВОВ или россиян, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, аналогичный порядок субсидий существует в отношении нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также родственников погибших летчиков-космонавтов.