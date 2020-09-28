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Медведь гонял железнодорожника на одной из станций в Сибири

, ИА "Амител"
Мужчина спрятался и это сработало
Фото: wallhere.com

Фото: wallhere.com

Сибирские железнодорожники работали на установленном для них участке и встретили неожиданного гостя. Медведь вышел из леса и сильно напугал рабочих. 

В целом люди не сильно интересовали зверя вплоть до того момента, как они не стали шуметь, чтобы его отогнать. После того как мужчины стали "буянить", медведь встал на задние лапы, осмотрел их, а затем побежал за одним из рабочих. 

Поняв, что убежать от косолапого не получится, рабочие решили спрятаться и подождать, пока он потеряет к ним интерес и уйдет. На счастье железнодорожников, их план сработал, и медведь ушел, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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