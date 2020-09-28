Жительница Алтайского края перевернулась на "Ладе" и погибла

27 сентября на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – Республика Казахстан произошло ДТП с летальным сходом. Об этом рассказали в региональном МВД.

По предварительным данным, 57-летняя женщина на автомобиле "Лада Гранта" двигалась в сторону села Староалейское Третьяковского района и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, 56-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализирована, рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.