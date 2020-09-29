В России вырастут цены на игры для PlayStation

Российским геймерам, предпочитающим консоли от Sony, придется тратить больше денег на игры. Компания объявила о росте цен на некоторые тайтлы, пишет РИА "Новости".

Корректировка стоимости затронула 800 проектов. В среднем каждый из них подорожал на 15-30% от первоначальной цены. Например, шутер Battlefield V теперь стоит 4 279 рублей (3 499 рублей до повышения), а RPG Anthem – 4 999 рублей (на 1 000 рублей больше прежнего).

Изменение цен уже отражено в официальном магазине PS Store. В компании Sony никак не комментируют рост цен на игры для консолей, однако вполне возможно, что это связано с падением курса рубля.