Не успел Центризбирком подвести итоги единого дня голосования 2020, эксперты и политтехнологи уже заговорили о ключевой кампании следующего года – выборах в Госдуму. По меркам турбулентной политической жизни – это практически завтра. Точной даты пока не назначили, но интриг хоть отбавляй. Удастся ли "Единой России" на этот раз сохранить большинство? Кто из новых партий пройдет в парламент? Будут ли фальсификации – и, как следствие, массовые митинги?

О том, чего же ждать от выборов, amic.ru поговорил с экспертами и узнал, что партии власти придется нелегко, а новая Дума может сократиться до трех политобъединений. Внесет хитросплетений в выборные расклады и не думающий отступать коронавирус.

Главное – не результат, а легитимность

Выборы в 2021 году, полагают политологи, скорее всего, будут очень непредсказуемыми. Доминирование одной партии рискует привести к массовым протестам и митингам, чем однажды закончились выборы в Госдуму в декабре 2011 года. Поэтому вряд ли в этой связи ЕДГ-2020 (прошедший на удивление спокойно) можно считать генеральной репетицией будущей думской кампании, считает политолог Илья Гращенков. Хотя именно такую роль единому дню голосования отводили все парламентские партии, а также Центризбирком.

Пожалуй, единственное, что роднит кампанию будущего года и недавно завершившиеся выборы — это сама процедура голосования. Например, почти наверняка ЦИК использует опыт трехдневного волеизъявления, говорит Гращенков. По остальным параметрам сравнивать эти кампании не имеет смысла – слишком уж они отличаются по масштабу и целям.

"По сравнению с тем, что нас ждет в следующем году, ЕДГ-2020 покажется "сельской дискотекой". Для действующей власти главную угрозу несут даже не сами результаты, которые могут оказаться хуже, чем это было четыре года назад, а вопрос легитимности нового состава Госдумы", – убежден политолог.

Как правило, фальсификации в ходе крупных политкампаний приводят к росту гражданского самосознания, нередко перерастают в столкновения радикалов с властями. Реже встречаются формы мирного протеста.

В новейшей российской истории уже был прецедент, когда население вышло на улицы, митингуя против фальсификаций на выборах в Думу. В конце 2011 – начале 2012 года сформировалось одно из самых массовых протестных движений. Нейтрализовать его долгое время не удавалось. Однако противоречия внутри оппозиционеров привели к дальнейшему расколу и ослаблению, вспоминает сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук.

Конечно, никто не говорит, что выборы в 2021 году закончатся также – протестами, шествиями и многотысячными митингами по всей стране. Однако власть должна извлечь урок из той истории, которая завершилась "Болотной революцией", движением белоленточников и "декабристов", полагает эксперт.

"Легитимность выборов – ключевой момент кампании. Власти не хватает убедительности в защите своих результатов, и недавние показатели отдельных губернаторов под 80% лишь ухудшают ситуацию", – рассуждает Гращенков.

По его словам, ЦИК порождает массу ненужных проблем, берет на себя слишком много, организуя "пеньковое голосование", трехдневку, – все то, что вызывает дополнительное недоверие со стороны избирателей. Тем не менее эксперт считает, что, скорее всего, Центризбирком сохранит все те технологии, которые были опробованы на ЕДГ-2020. Ведь это, по мнению политолога, позволит легче контролировать избирательный процесс.

Уровень недоверия к выборам как к процедуре за минувшие годы практически не изменился. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, результатам голосования не доверяют 33% россиян. Ранее этот показатель варьировался от 30 до 35%. Таким образом, каждый третий россиянин не верит в то, что бюллетени посчитаны честно. Это заметно подрывает легитимность действующей власти.

Отставки губернаторов как пролог к Госдуме

Точно повлияет на непредсказуемость выборов ухудшение социально-экономического положения россиян, которое за осень и зиму может только ускориться, полагает Андрейчук. И конечно же – дальнейшие ограничения (в том числе политические – на проведение митингов), связанные с ковидом. Все это и так бьет по действующей власти, а также партии, имеющей большинство в Госдуме – "Единой России", убеждены эксперты.

Однако нестабильному рейтингу ЕР могут помочь отставки ряда непопулярных губернаторов. По прогнозам Ильи Гращенкова, ставка будет делаться только на проверенных бойцов с высокой степенью узнаваемости и уровнем доверия. Скорее всего, во главе партийных списков губернаторы должны будут обеспечить до 70% результата за ЕР, чей рейтинг на данный момент колеблется на уровне 30%, считает Лукин. Для этого, говорит эксперт, региональным властям предстоит сформировать собственные списки кандидатов и сделать упор на работу в одномандатных округах.

Илья Гращенков подчеркивает: в ближайшие месяцы массового "губернаторопада" не ожидается, однако могут последовать точечные отставки отдельных глав регионов. Причем назвать их проблемными можно именно с электоральных позиций, рассуждает политолог.

"Точечный уход глав регионов соответствует планам ЕР нарезать 70 региональных групп во главе с губернаторами к выборам-2021. Поэтому требуется замена губернаторов, наиболее уязвимых с точки зрения рейтинга. Такие главы не смогут стать "паровозами" для своих реготделений", – убежден эксперт.

Именно с этих позиций он рассматривает недавнюю отставку Евгения Савченко с поста главы Белгородской области. Что, по мнению Гращенкова, как раз и доказывает подготовку властей к ЕДГ-2021. Смена губернаторов продолжится: по прогнозам эксперта, в ротацию могут попасть пять-шесть руководителей субъектов, чей рейтинг одобрения ниже 40%.

Среди них, предполагает Илья Гращенков, главы Мордовии, Саратовской, Ульяновской областей, возможно, Тувы и Удмуртии.

Коалиции и расклады

Новых партий в Госдуме следующего созыва, скорее всего, не будет, хотя конкуренция среди небольших политических проектов ожидается серьезная. Неожиданный успех ряда политпроектов, выстреливших нынешней осенью (Новые люди", "За правду, "Партия прямой демократии" и "Зеленая альтернатива"), вряд ли может повториться в 2021 году, считает Лукин. По его мнению, это связано с другим уровнем выборов и иными ставками.

В 2019-2020 годах на свет появилось множество новых партий, часть из которых обязательно пойдет и на выборы-2021. Уже известно, что от сбора подписей освобождены 16 объединений. Помимо традиционных игроков – большой парламентской четверки (ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР) – интерес вызывают те партии, которые относительно успешно выступили в сентябре 2020.

Правда, это в большей степени не заслуга самих партий, а, скорее, запрос среди избирателей на новые лица в политике, считает политтехнолог Лукин. Кроме того, неожиданные для экспертов результаты выборов в некоторые Заксобрания объясняются своеобразным "выпуском пара". Для власти это принципиально было сделать именно в 2020 году, убежден собеседник.

"Новые люди" хорошо показали себя, но это был чисто технологический проект, который нельзя будет повторить в 2021 году из-за масштабов кампании, а концепции, месседж и "лица партии" так и не сложились", утверждает спикер.

"Танчики" ("Партия прямой демократии", ее создатель – основатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров, – прим. ред.) проиграли, но это снимает с них клеймо "кремлевского проекта", будут побеждать на довыборах или собирать подписи. "За правду" разочаровали, всего по 2-3% в регионах, турбо-охранительский проект явно провалился. "Зеленые" по-прежнему никого не интересуют, прохождение в Заксобрания чисто техническое", – перечисляет результаты новых игроков Илья Гращенков.

Скорее всего, избранные политики-новички погрязнут в ежедневных проблемах своих регионов, которые собьют оппозиционную удаль, считает Константин Лукин.

Проект "Новые люди" будет представлен в Заксобраниях четырех субъектов федерации. Право на участие в думских выборах 2021 года без сбора подписей также завоевали партии "Зеленая альтернатива" и "За правду".

Состав следующей думы можно спрогнозировать уже сейчас, хоть и с погрешностями. Это ЕР (вероятно, с конституционным большинством), КПРФ, ЛДПР и, возможно, СР. Готов ли кто-то из новичков замахнуться на прохождение 5%-го барьера – вопрос риторический, говорит Гращенков и поясняет: по партспискам в парламент они не пройдут, если не произойдет чего-то экстраординарного, а вот в качестве одномандатников по отдельным округам – вполне.

По мнению экспертов, самую большую сенсацию в этом году преподнесла "Партия пенсионеров" (в сумме 5%, в некоторых регионах до 10%), хотя кампанию почти не вела. Люди в данном случае голосовали именно за бренд. Ряд политологов уже осторожно заговорили о тандеме "пенсионеров" со "Справедливой Россией" – партией, которая придерживается похожей идеологии. В сумме эсеры и ПП нынешней осенью получили от 15% до 18%, это третье место после "Единой России" и КПРФ. Однако на данный момент альянс выглядит маловероятным, уверен Гращенков.

Что касается "Единой России", то в условиях снижения собственного рейтинга партия власти сделает ставку на одномандатников, полагают эксперты. Эта схема была опробована на предыдущих выборах в ГД в 2016 году.

Кто из "старичков" преуспеет?

В 2021 году неприятные сюрпризы могут ожидать остальные парламентские партии, которые рискуют утратить свое влияние. По мнению политологов, события могут развиваться по одному из трех сценариев.

Первый сценарий предполагает досрочные выборы в Госдуму в 2021 году (ориентировочно в марте-апреле). При таком раскладе, предполагает Лукин, произойдет ослабление основных конкурентов ЕР (причем СР может в ГД нового созыва вовсе не попасть) одновременно с кадровым обновлением руководства и депутатских фракций в пользу более лояльных.

Поэтому до сих пор неясна судьба лидеров системной оппозиции – Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Миронова. Она будет зависеть от того, как поведут себя рядовые члены КПРФ, ЛДПР и СР, их региональные организации в случае дальнейшего ухудшения экономической и социальной ситуации в стране.

Если эту стратегию Кремль посчитает невыгодной, а связанные с ней риски – большими, возможен второй сценарий. В новые партии добавляются сторонники ЕР, в итоге два, максимум три политобъединения набирают более 5% и проходят в Госдуму. Это в перспективе даст еще 30-45 депутатов, поддерживающих партию власти. В таком случае выборы состоятся в запланированный срок – 19 сентября 2021 года.

Третий сценарий – ставка на депутатов-одномандатников, но и тут есть свои проблемы. Основная – финансовая. Даже для маленького по числу избирателей округа на организацию своих выборов кандидату требуется минимум 70 млн рублей. Кандидат должен быть уважаемым в округе человеком, или другими словами – ЛОМом (лидером общественного мнения), отмечает Лукин.

Кроме того, многие одномандатники давно обеспечили себе в округе прочные позиции (держат его в кулаке через аппаратные и бизнес-связи с местными и региональными властями). Поэтому в случае конфликта интересов между ними и федеральной властью заменить их "марионетками" будет сложно.

Похоже, что итоговый вариант проведения выборов в ГД-2021 может содержать элементы всех трех сценариев: перераспределение голосов малых партий в пользу "Единой России" плюс проведение в Думу кого-то из новых партпроектов, а также увеличение в ГД числа одномандатников, лояльных к власти.

Пока кампания находится на самом старте, но уже ближе к Новому году партии наверняка начнут раскрывать карты: появятся первые списки кандидатов и фамилии одномандатников. Часть экспертов-политологов предпочитает пока не комментировать расклады и шансы партий до официального начала. И это связано не только с профессиональной осторожностью. В условиях полной неопределенности из-за COVID-19 под вопросом оказалась не только политическая активность россиян, но и сам институт выборов.